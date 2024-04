“Kukaan ei tule terveemmäksi pidemmällä jonotuksella” – ammattiliitto varoittaa sote-leikkausten seurauksista

Ammattiliitto JHL pelkää rajujen soteleikkausten lisäävän tulevaisuuden kustannuksia. Säästöt voivat liiton mukaan johtaa pahimmillaan ammattilaisten irtisanomisiin hyvinvointialueilla. Demokraatti Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi muistuttaa, että nyt tehtävät säästöt sotessa tarkoittavat lisääntyneitä kuluja tulevaisuudessa.

– Kukaan ei tule terveemmäksi pidemmällä jonotuksella päästä hoitoon. Hoitojonossa sairaudet pahenevat, jolloin niiden hoitaminen tulee entistä kalliimmaksi. Näin sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys lisääntyvät ja pitenevät, mikä aiheuttaa entistä enemmän kuluja yhteiskunnalle, hän toteaa tiedotteessa.

Hallituksen toimet tarkoittavat hänen mukaansa rahojen leikkaamista hyvinvointialueilta, hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden irtisanomisia sekä palveluiden merkittävää heikentymistä.

Huonossa tilanteessa olevien lasten mahdollisuudet selvitä elämässä eivät parane sillä, että avun saanti sosiaalihuollosta heikkenee entisestään, Keturi painottaa.

– Se lisää riskiä vakavaan syrjäytymiseen ja sitä kautta kustannuksiin lukuisilla eri yhteiskunnan osa-alueilla kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulussa sekä vaikkapa rikosseuraamuksessa.

VALTION kulut sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat iso menoerä, joka sote-palveluiden perustavanlaatuisesta tärkeydestä hyvinvointivaltiolle ja sen kansalaisille.

– Se ei kuitenkaan tarkoita, että juuri niistä on lähtökohtaisesti kannattavaa säästää, Keturi toteaa.

Hän huomauttaa asiantuntijoiden varoittaneen, että finanssipoliittiset tavoitteet voivat saada määräävän roolin soten ohjauksessa.

– Tämä on noussut esiin eduskunnan käsittelemässä sairaalaverkkoa koskevassa välikysymyksessä. Mielestäni perustuslain turvaamat sosiaali- ja terveydenhuollon riittävät palvelut on taattava kansalaisille. Hyvinvointialueiden pitäisi saada itse päättää palvelurakenteistaan saamansa rahoituksen puitteissa.

KANSALAISET arvostavat kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävää työtä, Keturi korostaa ja he haluavat taata lakisääteisille palveluille riittävän rahoituksen.

– Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta (89 %) katsoo, että kunnissa ja hyvinvointialueilla tuotetut palvelut ovat toimivan arjen kannalta tärkeitä tai erittäin tärkeitä. Tämä selviää kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaosapuolten tekemästä selvityksestä.

Kaikkien säästöjen keskellä pitää hänen mielestään, ketkä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tekevät.

– Kaikki niihin palveluihin osallistuvat ammattilaiset, joita on useissa ammattiryhmissä. Heistä on pidettävä huolta, jotta he pysyvät alalla ja jaksavat pitää huolta apua tarvitsevista kansalaisista. Säästöt kurjistavat myös heidän tilannettaan.