“Kukahan tämän kaiken siivoaa?” – SDP:n Viitanen syytti hallitusta asioiden sotkemisesta

SDP:n Pia Viitanen syytti Petteri Orpon (kok.) hallitusta työllisyystavoitteessa epäonnistumisesta. Viitanen käytti SDP:n ryhmäpuheenvuoron Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa koskevaa selontekoa käsittelevässä keskustelussa.

– Pian vietämme Orpon-Purran hallituksen vuosipäivää, joten nyt on aika tarkastella hallituksen ensimmäisen vuoden saldoa. Hallitus on puhunut 100 000 työpaikasta. Moni kysyykin, milloin nämä vihdoin ilmestyvät katukuvaan? Nyt kun tuloksena on ollut yli 40 000 uutta työtöntä ja suunta vain synkkenee. Edes oma ministeriönne ei tunnu uskovan työllisyystavoitteen toteutuvan, Viitanen ryöpytti.

Viitasen mukaan hallitus on epäonnistunut myös velkaantumisen taittamisessa.

– Mutta puhemies, ei velkaantuminen taitu – velkaantuminen päin vastoin kiihtyy. Ensimmäisen vuoden saldo on, kaikkien leikkausten jälkeenkin, lähes 13 miljardia lisävelkaa.

Viitanen lainasi Valtiontalouden tarkastusviraston ja Suomen Pankin ennusteita, jotka vahvistavat, että hallituksen toimet eivät ole riittäviä velkaantumisen kääntämiseksi.

– Tämän kaiken valossa ei todellakaan ole ihme, ettei hallitus halua puhua omista saavutuksistaan, vaan yrittää epätoivoisesti kääntää keskustelun SDP:n moittimiseksi. Saadaanpa nähdä, että piakkoin täällä debatissa hallituspuolueet jälleen moittivat kilpaa SDP:tä.

VIITANEN kertasi kokoomuksen ja perussuomalaisten vaihtoehdobudjetteja viime kaudelta.

– Kokoomus esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan esimerkiksi superkotitalousvähennystä, jonka piti maagisesti tuoda jopa 300 miljoonan säästöt. Missä toimet nyt ovat?

– Perussuomalaisten vaihtoehdossa talous laitettiin kuntoon yksinkertaisesti lopettamalla ilmastotoimet ja maahanmuutto.

Viitasen mukaan hallituspuolueet ryöpyttävät oppositiota, koska niillä on huono omatunto petetyistä vaalilupauksista.

– Perussuomalaisten vaalien alla annetut lupaukset siitä, ettei pienituloisilta leikata on saksia heilutellen petetty, ja kokoomuksen lupaama velan kuriin laitto on kääntynyt rankaksi lisävelkaantumiseksi.

– Olette politiikallanne vuodessa onnistuneet saamaan tämän maan asiat sellaiseen sotkuun, että kukahan tämän kaiken siivoaa? Viitanen totesi ryhmäpuheessaan.