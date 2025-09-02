Talous
2.9.2025 05:35 ・ Päivitetty: 2.9.2025 05:35
Kullanmyyjille hyviä uutisia: hinta pomppasi taas
Kullan hinta on noussut uuteen ennätyslukemaan sen jälkeen kun Aasian pörssit olivat tiistaina avautuneet uuteen pörssipäivään.
Jalometallin hinta kävi tiistaina yli 3 501 dollarissa unssilta eli 31,1 grammalta. Viimeksi kullan hinta ylsi ennätyskorkeuksiin huhtikuussa, jolloin se käväisi hieman päälle 3 500 dollarissa unssilta.
Raakakullan hinnannousut välittyvät tavallisten kansalaisten käymään vanhan kullan kauppaan viiveellä, mutta kultaesineidenkin myyntinäkymät todennäköisesti paranevat edelleen.
Tämän vuoden aikana kullan hinta on kallistunut yli 30 prosenttia.
KULLAN MARKKINAHINTAA ovat tänä vuonna nostaneet Yhdysvaltain tempoileva tullipolitiikka sekä maailmanpolitiikan epävarmuustekijät.
Kultaa pidetään perinteisesti sijoittajien turvasatamana, johon hakeudutaan epävarmuuden aikoina.
Turvasataman kaipuuta on myös lisännyt myllerrys Yhdysvaltain keskuspankin ympärillä, kun presidentti Donald Trump yrittää erottaa yhden Fedin johtokunnan jäsenistä.
Myös odotus Fedin ohjauskoron alennuksesta parin viikon päästä pidettävässä korkokokouksessa on siivittänyt kullan hinnan nousua.
Kommentit
