Kulmuni syyttää SDP:tä välistävedosta: ”Ymmärsin, että jos…tätä hallitusta ei enää ole”

SDP ehdotti tänään valtion ensi vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä kotitalouksille sähkön hintakattoa. Johannes Ijäs Demokraatti

– SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että tässä tilanteessa tarvitsemme määräaikaisen sähkön hintakaton kotitalouksien sähkölle. Hintakatto voisi rajata hinnan esimerkiksi alle kahteenkymmeneen senttiin per kilowattitunti. Hintakatto tarvitaan talven ajaksi, jotta tilanne saadaan vakautettua, SDP:n ryhmäpuheenvuoron budjettikeskustelussa käyttänyt kansanedustaja Riitta Mäkinen sanoi täysistunnossa.

SDP:n esitys ilmeisesti yllätti hallituskumppaneista keskustaa. Demokraatin tietojen mukaan SDP:stä on kuitenkin informoitu avauksesta keskustan suuntaan eilen ja tänään.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) oli pakotettu käyttämään suuren osan budjettia käsitelleiden puolueiden ryhmäpuheenvuoroihin vastaamisestaan SDP:n esityksen puntaroimiseen.

Saarikon mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) on kutsuttava puolueet koolle.

– Mikäli tällaiseen ratkaisuun halutaan yhdessä päätyä, joka on ymmärrettävää kansalaisten kärsimysten ja energian hinnan vuoksi, sillä on niin massiivinen vaikutus alijäämäämme ja valtiontalouteen, että pidän perusteltuna vaalikauden ollessa näin loppusuoralla ja vaikutuksen koskien koko ensi vuoden alijäämää, että pääministeri kutsuu tästä aiheesta keskustelun hallitus-oppositiorajan yli, Saarikko lausui.

KESKUSTAN entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni osallistui myös keskusteluun.

Hän katsoi, että SDP:n esitys oli välistäveto.

– Jossakin vaiheessa tätä syksyä ymmärsin, että jos hallitus vielä riitelee ja tulee erilaisia välistävetoja, tätä hallitusta ei enää ole, mutta ilmeisesti tämä sosialidemokraattien esitys ei sitten ole tällainen välistäveto. Hallituksessa yleensä sovitaan yhdessä ne asiat, joita tänne tuodaan, Kulmuni sanoi.

Tällä Kulmuni viittaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) sanomisiin sen jälkeen, kun hallitus oli riidellyt luonnonsuojelulaista keskustan livettyä hallitusrintamasta. Marin antoi tuolloin ymmärtää, että jos pelisääntöjä vielä rikotaan, hallitus kaatuu.

Kulmuni huomautti, ettei sähkön hintakattoa ole talousarvioesityksessä.

– Mutta huoli totta kai on ihan oikein ja ymmärrettävä. Ja keskusta varmasti on valmis täällä istumaan vaikka jouluaattona, jos me haluamme tätä asiaa käsitellä ja löydämme tähän ratkaisuja. Hintakatto ei tietenkään vielä ratkaise sitä ongelmaa, mistä sitä sähköä saadaan riittävästi. Sitten tullaan uusiin ongelmiin, toimitusvarmuuteen, mahdollisiin sähkökatkoihin. Siksi me tarvitsemme laajan paletin näihin ratkaisuja, Kulmuni totesi.