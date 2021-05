Kulttuuri- ja tapahtuma-ala järjestää mielenilmauksen: ”Kuluneet 15 kuukautta ovat olleet katastrofaaliset”

Työryhmään kuuluu laaja joukko alan ammattilaisia.

”Kulttuurin ja tapahtumien ammattilaisille ja yrityksille kuluneet 15 kuukautta ovat olleet katastrofaaliset. Alan tekijöiden mitta tuli täyteen kaavailtujen kulttuurialaan kohdistuvien leikkauksien myötä. Työryhmä on pettynyt siihen, että hallitusohjelmassa tavoitellaan luovien alojen kasvua, mutta nyt alalta kuitenkin aiotaan leikata”, työryhmä tiedottaa.

Kulttuuriala työllistää Suomessa 120 000 henkilöä, ja alan työpaikkojen määrä on lisääntynyt Tilastokeskuksen mukaan 20,1 % viimeisten kymmenen vuoden aikana. Alalla toimii myös 18 000 yritystä, joiden liikevaihto oli 13,4 miljardia euroa.

“Kulttuuri on pelkästään luvuilla mitattuna tulevaisuuden ala, johon on järkevää investoida ja jonka tekijöiden hyvinvointiin kannattaa panostaa. Sama oivallus on jo tehty monissa Pohjoismaissa. Nyt on Suomen vuoro”, julkilausumassa todetaan.