Talous
13.3.2026 07:47 ・ Päivitetty: 13.3.2026 07:47
Kuluttajahinnat kapusivat ylöspäin helmikuussa – nousussa erityisesti naudanlihan ja sähkön hinta
Kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 0,6 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nosti eniten sähkön, naudanlihan ja savukkeiden kallistuminen.
Ruuan hinta nousi vuodessa 1,4 prosenttia, lihan reilut kymmenen prosenttia.
- Tähän on vaikuttanut naudanlihan reippaasti noussut kuluttajahinta, sanoo Pellervon taloustutkimus PTT tiedotteessaan.
Sota Lähi-idässä voi nostaa hintoja, kun energian ja lannoitteiden markkinat ja kuljetukset häiriintyvät. Vaikutukset ruuan ja muiden hyödykkeiden hintoihin voivat PTT:n mukaan olla merkittäviä, jos sota pitkittyy.
- Tällöinkin vaikutukset näkyisivät elintarvikkeiden kuluttajahinnoissa viiveellä, PTT sanoo.
Jos sota taas päättyy pian, vaikutukset olisivat rajalliset.
HELMIKUUSSA inflaatiota hillitsivät asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku sekä omakotitalojen hinnanlasku.
Tammikuussa kuluttajahintaindeksi laski 0,2 prosenttia juuri korkojen ja omakotitalojen hintojen laskun takia. Helmikuussakin kuluttajahintaindeksin niin sanottu pohjainflaatio oli -0,1 prosenttia. Pohjainflaatiossa ei oteta huomioon elintarvikkeita tai energiaa.
Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli helmikuussa 1,1 prosenttia.
