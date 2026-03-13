Kuluttajahinnat kapusivat ylöspäin helmikuussa – nousussa erityisesti naudanlihan ja sähkön hinta

Kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 0,6 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nosti eniten sähkön, naudanlihan ja savukkeiden kallistuminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruuan hinta nousi vuodessa 1,4 prosenttia, lihan reilut kymmenen prosenttia.

- Tähän on vaikuttanut naudanlihan reippaasti noussut kuluttajahinta, sanoo Pellervon taloustutkimus PTT tiedotteessaan.

Sota Lähi-idässä voi nostaa hintoja, kun energian ja lannoitteiden markkinat ja kuljetukset häiriintyvät. Vaikutukset ruuan ja muiden hyödykkeiden hintoihin voivat PTT:n mukaan olla merkittäviä, jos sota pitkittyy.

- Tällöinkin vaikutukset näkyisivät elintarvikkeiden kuluttajahinnoissa viiveellä, PTT sanoo.

Jos sota taas päättyy pian, vaikutukset olisivat rajalliset.

HELMIKUUSSA inflaatiota hillitsivät asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku sekä omakotitalojen hinnanlasku.

Tammikuussa kuluttajahintaindeksi laski 0,2 prosenttia juuri korkojen ja omakotitalojen hintojen laskun takia. Helmikuussakin kuluttajahintaindeksin niin sanottu pohjainflaatio oli -0,1 prosenttia. Pohjainflaatiossa ei oteta huomioon elintarvikkeita tai energiaa.

Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli helmikuussa 1,1 prosenttia.