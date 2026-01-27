Talous
27.1.2026 06:55 ・ Päivitetty: 27.1.2026 06:55
Kuluttajien luottamus jatkoi heikentymistä – arviot oman talouden nykytilasta hyvin huonot
Kuluttajien luottamus laski edelleen tammikuussa, kertoo Tilastokeskus.
Luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa -8,7, kun se oli joulukuussa -7,3 ja marraskuussa -6,5.
Ajankohtaa pidettiin edelleen erittäin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle ja lainanotolle. Rahankäyttöaikeita oli vain niukasti, mutta aikeet auton ostoon ja lainanottoon olivat silti heräämässä.
Tammikuussa kuluttajien kuva omasta sekä Suomen taloudesta heikkeni joulukuuhun verrattuna. Arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin huonot ja odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua vaisut.
Kuluttajista yli neljännes arvioi tammikuussa, että heidän oman taloutensa tila kyselyhetkellä on huonompi kuin vuotta aiemmin. Kaksi kolmasosaa kuluttajista näki, että Suomen taloustilanne on nyt heikompi kuin vuotta aiemmin. Vain kuusi prosenttia näki sen vahvempana.
USKOA Suomen taloustilanteen paranemiseen seuraavan vuoden aikana oli vain vajaalla viidenneksellä. Sen sijaan 41 prosenttia kuluttajista katsoi, että Suomen talous taantuu edelleen.
Oman taloutensa kohenemiseen luotti tammikuussa 30 prosenttia kuluttajista. Hieman alle viidennes pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.
Odotukset työttömyyskehityksestä jatkuivat Tilastokeskuksen mukaan synkähköinä. Yli puolet kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vain 17 prosenttia odotti työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana.
Tammikuussa työlliset kuluttajat kokivat työttömyyden tai lomautuksen omakohtaisen uhan suurimmaksi sitten koronavuoden syksyn 2020. Työllisistä kuusi prosenttia uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja jopa kolmannes puolestaan arvioi riskin kohonneen.
Toisaalta 36 prosenttia koki tammikuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.
Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi tammikuun alkupuoliskolla noin 1 200 Suomessa asuvaa ihmistä.
ELINKEINOELÄMÄN yhteenlaskettu talousluottamus puolestaan vahvistui hieman tammikuussa, kertoo EK:n luottamusindikaattori. Teollisuuden luottamus pysyi likimain ennallaan. Muilla aloilla luottamus parani hiukan.
Rakentamisen luottamus oli yhä heikkoa, mutta luottamusindikaattori nousi hieman. Luottamus on kuitenkin edelleen selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon.
Palveluiden luottamus vahvistui niin ikään tammikuussa. Luottamusindikaattori koheni saldolukuun +8, kun joulukuun tarkistettu lukema oli +1. Palveluiden suhteen luottamus on myös aavistuksen vaisumpaa kuin pitkän aikavälin keskiarvo.
Vähittäiskaupan luottamus parani myös tammikuussa. Uusin lukema on +6, mikä on pitkäaikaista keskiarvoa vahvempaa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.