Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

27.1.2026 06:55 ・ Päivitetty: 27.1.2026 06:55

Kuluttajien luottamus jatkoi heikentymistä – arviot oman talouden nykytilasta hyvin huonot

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Kuluttaja autokaupoilla Vantaalla maaliskuussa 2025.

Kuluttajien luottamus laski edelleen tammikuussa, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa -8,7, kun se oli joulukuussa -7,3 ja marraskuussa -6,5.

Ajankohtaa pidettiin edelleen erittäin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle ja lainanotolle. Rahankäyttöaikeita oli vain niukasti, mutta aikeet auton ostoon ja lainanottoon olivat silti heräämässä.

Tammikuussa kuluttajien kuva omasta sekä Suomen taloudesta heikkeni joulukuuhun verrattuna. Arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin huonot ja odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua vaisut.

Kuluttajista yli neljännes arvioi tammikuussa, että heidän oman taloutensa tila kyselyhetkellä on huonompi kuin vuotta aiemmin. Kaksi kolmasosaa kuluttajista näki, että Suomen taloustilanne on nyt heikompi kuin vuotta aiemmin. Vain kuusi prosenttia näki sen vahvempana.

USKOA Suomen taloustilanteen paranemiseen seuraavan vuoden aikana oli vain vajaalla viidenneksellä. Sen sijaan 41 prosenttia kuluttajista katsoi, että Suomen talous taantuu edelleen.

Oman taloutensa kohenemiseen luotti tammikuussa 30 prosenttia kuluttajista. Hieman alle viidennes pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.

Odotukset työttömyyskehityksestä jatkuivat Tilastokeskuksen mukaan synkähköinä. Yli puolet kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vain 17 prosenttia odotti työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana.

Tammikuussa työlliset kuluttajat kokivat työttömyyden tai lomautuksen omakohtaisen uhan suurimmaksi sitten koronavuoden syksyn 2020. Työllisistä kuusi prosenttia uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja jopa kolmannes puolestaan arvioi riskin kohonneen.

Toisaalta 36 prosenttia koki tammikuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi tammikuun alkupuoliskolla noin 1 200 Suomessa asuvaa ihmistä.

ELINKEINOELÄMÄN yhteenlaskettu talousluottamus puolestaan vahvistui hieman tammikuussa, kertoo EK:n luottamusindikaattori. Teollisuuden luottamus pysyi likimain ennallaan. Muilla aloilla luottamus parani hiukan.

Rakentamisen luottamus oli yhä heikkoa, mutta luottamusindikaattori nousi hieman. Luottamus on kuitenkin edelleen selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Palveluiden luottamus vahvistui niin ikään tammikuussa. Luottamusindikaattori koheni saldolukuun +8, kun joulukuun tarkistettu lukema oli +1. Palveluiden suhteen luottamus on myös aavistuksen vaisumpaa kuin pitkän aikavälin keskiarvo.

Vähittäiskaupan luottamus parani myös tammikuussa. Uusin lukema on +6, mikä on pitkäaikaista keskiarvoa vahvempaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
26.1.2026
Tutkija: Perussuomalaiset kehysti ay-pamput kansanvihollisiksi – ja vihreät osasivat ekopopulismin
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
27.1.2026
Evp-upseeri: Tätä kaikkea Suomen sotilastiedustelun katsauksesta voi päätellä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU