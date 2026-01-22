Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.1.2026 12:52 ・ Päivitetty: 22.1.2026 12:52

Kumpula-Natri poltti päreensä suomalaismepeille – ”Miten ihmeessä vihreät ovat tällaisessa ääriryhmien touhussa mukana?”

LEHTIKUVA / AFP / FREDERICK FLORIN
Europarlamentissa äänestettiin Mercosur-sopimuksen EU-tuomioistuimeen lähettämisestä keskiviikkona 21. tammikuuta.

EU-parlamentti päätti eilen, että Mercosur-kauppasopimus viedään EU-tuomioistuimen käsittelyyn. Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kritisoi sen puolesta äänestäneitä suomalaismeppejä.

Demokraatti

Demokraatti

Parlamentti ei hyväksy kauppasopimusta ennen EU-tuomioistuimen lausuntoa. Sopimuksen tuomioistuimeen lähettämistä kannattivat vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo, vihreiden Ville Niinistö ja Maria Ohisalo sekä perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen.

– Olen aina sanonut, että EU:n vahvistumisen tiellä ei ole ulkoinen uhka vaan se, että osa syö sitä sisältäpäin. Nyt näimme, miten se käy. Olen syvästi pettynyt, että nykyisistä mepeistä löytyy peräti kuusi meppiä, joiden äänestys käytännössä mahdollisti kauppasopimuksen epävarmuuden jatkumisen ja sen kaatamisyrityksen, Kumpula-Natri sanoo tiedotteessa.

Itse aiemmin europarlamentaarikkona toiminut ja parlamentin kauppavaliokunnassa vaikuttanut Kumpula-Natri huomauttaa, että äänestystulos olisi ollut toinen, jos kaikki suomalaismepit olisivat tukeneet uutta kauppasopimusta, josta on neuvoteltu 25 vuotta.

Erityisen pettynyt Kumpula-Natri on vihreiden edustajiin. Hän haastaa puolueen puheenjohtajaa Sofia Virtaa tiedotteessaan.

– Miten ihmeessä vihreät ovat tällaisessa ääriryhmien touhussa mukana? Laidoilta on aina ollut kritiikkiä koko EU-jäsenyyttä vastaan. Nyt EU:n pitäisi olla vahva. Onko tämä, Sofia Virta, Suomen virheiden kanta tässä ajassa uusiin kauppasopimuksiin, kun Venäjän kauppaa emme halua käydä ja Yhdysvaltojen kauppapolitiikka on vähintäänkin vaihtelevaa, hän kysyy.

Kumpula-Natrin mielestä sopimus pitäisi ottaa väliaikaisesti käyttöön ilman parlamentin tukea.

– Se on demokratian kannalta surullista.

