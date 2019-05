Kumpula-Natri varoittaa kellojen siirtämisestä menneisyyteen: ”Naisten oikeutta päättää omasta kehostaan kyseenalaistetaan myös Euroopassa”

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrilta ei heru ymmärrystä aborttioikeuden kyseenalaistamiselle. Aborttikeskustelu nousi otsikoihin viime viikolla, kun Alabaman osavaltiossa hyväksyttiin Yhdysvaltojen tiukin aborttilaki.

Kumpula-Natrin mielestä poru ei syntynyt tyhjästä – onhan osavaltion hyväksymä laki viemässä lainsäädäntöä lähes 50 vuotta ajassa taaksepäin ja se on selkeässä ristiriidassa Yhdysvaltain liittovaltiolain kanssa.

– Kuten Alabaman tuore aborttilaki osoittaa, aborttioikeuden heikentäminen on paluuta kohti mennyttä, jolloin sukupuolten tasa-arvosta vain haaveiltiin, Kumpula-Natri painottaa tiedotteessaan.

– Valitettavasti naisten oikeuksien ja tasa-arvon suhteen kellon viisarit tuntuvat kulkevan väärään suuntaan muuallakin, kuin ainoastaan yhdessä Yhdysvaltain osavaltiossa. Naisten oikeutta aborttiin, toisin sanottuna naisten oikeutta päättää omasta kehostaan, sekä tasa-arvoa yleisestikin kyseenalaistetaan nyt joka puolella entistä tihenevällä tahdilla – myös Euroopassa, SDP:n eurovaaliehdokas sanoo.

Kumpula-Natri huomauttaa, miten esimerkiksi oikeusvaltion nakertamisessa ja muukalaisvastaisuudessa kunnostautunut Unkarin pääministeri Viktor Orbán on käyttänyt puheenvuoroja ”naisten velvollisuudesta kantaa vastuu Unkarin väestökehityksestä” ja hänen Fidesz-puolueensa on halunnut myös lopettaa yliopistoista kriittisesti sukupuolittuneisiin rakenteisiin suhtautuvan naistutkimuksen. Italiassa sisäministeri, Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini ajaa suoranaisen antifeminismistä ja abortinvastaista politiikkaa ja lisäksi aborttioikeuden kumoamista on esitetty ainakin Puolassa, Liettuassa ja Slovakiassa.

– Ja kaikki varmasti muistavat kohun, kun Suomen ulkoministeri Timo Soini kyseenalaisti toistuvasti naisten itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa jopa virkamatkoillaan. Viimeisimpänä Espanjassa äärikonservatiivinen Vox-puolue sai roiman vaalivoiton ajettuaan muun muassa naisia lähisuhdeväkivallalta suojelevan lain kumoamista, Kumpula-Natri jatkaa.

Nyt on herättävä ja huomattava, ettei edes saavutetun tasa-arvon pysyvyyttä voi pitää itsestään selvyytenä.

Kumpula-Natrin mukaan realiteetit on tunnustettava – pitkään on tuudittauduttu siihen, että positiivinen tasa-arvokehitys jatkuu ja naisten asema yhteiskunnassa vahvistuu.

– Nyt on herättävä ja huomattava, ettei edes saavutetun tasa-arvon pysyvyyttä voi pitää itsestään selvyytenä, hän sanoo.

Kumpula-Natri muistuttaa, että europarlamenttivaaleissa päätetään, mihin suuntaan yhteiskuntia ja Eurooppaa kehitetään. Siksi hänen mielestään äänestäessä on syytä punnita tarkkaan, millaista tulevaisuutta äänestää.

– Huoli oikeistopopulismista, eurovastaisuudesta, rasismista ja jopa fasismista osuu tasa-arvoon. Olemme nähneet, miten äärikonservatiiviset sukupuolikäsitykset ja oikeistopopulistinen ideologia kulkevat käsi kädessä. Olen vuosia kysellyt esimerkkiä todistamaan väitteen vääräksi – saamatta sellaista, hän sanoo.

– Valitettavan usein unohtuu, että ääni oikeistopopulisteille on samalla ääni huonommalle tasa-arvolle. Vaaliuurnille astuttaessa on tärkeä pysähtyä miettimään, mihin ehdokkaasi on valmis: mitä hän aikoo tehdä naisten oikeuksien eteen niin työ- kuin yksityiselämässä? Oma kantani on selvä. Itse aion jatkaa tasa-arvon ja kaikille reilun työelämän puolustamista.