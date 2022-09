Kumpula-Natrin Brysselin tiimiin kaksi uutta nimeä – ”Suomalainen näkemys on tuotava vahvasti pöydälle”

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) Brysselin toimisto täydentyi uudella kabinettipäälliköllä ja erityisavustajalla syyskuussa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kabinettipäälliköksi on valittu valtiotieteen kandidaatti Jesse Jääskeläinen, joka toimi aiemmin Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtajana. Hän vastaa kabinetin työn johtamisesta, perussopimus-, työjärjestys-, ja toimielinasioiden seurannasta (AFCO) ja kansainvälisen kaupan seurannasta (INTA).

Ilmasto- ja energia-asioista (ITRE) ja EU-US-delegaatiosta vastaavana erityisavustajana aloitti Otto Ilveskero.

Eurooppalainen Suomi ry:n lisäksi Jääskeläinen on työskennellyt EU- ja kansalaisviestinnästä vastaavana asiantuntijana Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingolla, puheenjohtajana Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:ssä ja Eurooppanuoret ry:ssä sekä korkeakouluharjoittelijana viestintätoimisto Milttonilla.

”Noin puolentoista vuoden Euroopan tulevaisuuskonferenssin seurannan jälkeen on erittäin mielenkiintoista hypätä juuri perussopimusten pariin. Suomalainen näkemys demokratiasta näissä kysymyksissä on tuotava vahvasti pöydälle”, Jääskeläinen toteaa tiedotteessa.

HÄNEN VASTUULLAAN on lisäksi kabinetin työn ja politiikan kokonaiskuvan ohjaaminen.

”On mahtavaa päästä hyödyntämään kansalaisjärjestöistä kertynyttä monipuolista kokemusta asiakysymyksistä, koordinoinnista, viestinnästä ja hallinnosta.”

Jääskeläinen kertoo olevan hienoa päästä juuri Kumpula-Natrin tiimiin ja jatkaa työtä paremman Euroopan rakentamisesta.

Kumpula-Natri toteaa myös odottavansa innolla Jääskeläisen kokemuksen ja verkostojen hyödyntämistä kabinetin ja parlamentin työssä.

ERITYISASIANTUNTIJANA aloittanut Otto Ilveskero vastaa kabinetissa ilmasto- ja energia-asioiden lisäksi transatlanttisista suhteista. Hän työskenteli aiemmin Brysselissä energia-, ilmasto- ja liikenneasioista vastaavana konsulttina Grayling Public Affairs viestintätoimistossa ja Aula Europe konsulttitoimistossa.

Ilveskero on toiminut myös Euroopan parlamentin viestintäosastolla sekä Ison-Britannian parlamentin alahuoneella. Hän on opiskellut EU-politiikkaa London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopistossa ja kansainvälistä politiikkaa Kentin yliopistossa.

“Eletään EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kannalta kriittisiä vaiheita ja Euroopan parlamentin on pystyttävä samanaikaisesti vastaamaan nopeasti energiakriisiin sekä viimeistelemään Fit for 55 -ilmastopaketti”, Ilveskero arvioi.

Kumpula-Natrin mukaan Ilveskerolla on laajasti osaamista EU:n ilmastolainsäädännön parissa työskentelemisestä.