”Kun rajoitukset keventyvät, ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat” – THL ja STM: Epidemiatilanne on edelleen vakava

Kolmansien rokoteannosten ottamista suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille.

– Kun rajoitukset keventyvät, ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat tartuntojen leviämisen ehkäisyssä, koska epidemiatilanne on edelleen vakava.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli eilen yhteensä 354 koronapotilasta, mikä on samaa tasoa kuin viime viikolla, jolloin potilaita oli 359. Teho-osastoilla potilaita oli 37, kun viime viikolla määrä oli 30.

Tällä viikolla teho-osastoille tuli 25 uutta covid-19-potilasta, kun edellisellä viikolla uusia potilaita tuli 32. Erikoissairaanhoidossa arviolta 29 prosenttia tavanomaisilla vuodeosastoilla ja 22 prosenttia teho-osastoilla olevista koronapotilaista oli sairaalassa ensisijaisesti muun syyn takia. Ensisijaisesti muista syistä hoidettavien koronapotilaiden osuus oli tavanomaisilla vuodeosastoilla samaa tasoa kuin viime viikolla, teho-osastoilla osuus oli viisi prosenttiyksikköä viime viikkoa alhaisempi.

THL:n ja STM:n mukaan epidemian kasvun arviointiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku 0,85-1,05 (90 % todennäköisyysväli) on hieman pienempi kuin viime viikolla, jolloin tartuttavuusluku oli 0,95-1,15.

Koronaviruksen perimän kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla. Koronaviruksen määrän trendi on kääntynyt laskuun vain Espoossa ja Helsingissä, muilla seurantapaikkakunnilla trendi on jatkanut nousuaan tai pysynyt tasaisena. Nämä tulokset näkyvät jätevesiseurannan viikkoraportissa, joka julkaistaan perjantaina THL:n verkkosivuilla.

Tartuntoihin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 2 351. Viimeisen kahden viikon aikana ilmoitettiin yhteensä 225 menehtynyttä, kun edeltävän kahden viikon vastaava luku oli yhteensä 232.

Osana epidemian tilannekuvaa THL on seurannut kuukauden sisällä koronadiagnoosista raportoitujen kuolemantapauksien määrää. THL selvittää parhaillaan niiden menehtyneiden määrää, joilla pääasiallinen kuolinsyy ei kuitenkaan liity todettuun koronainfektioon.

Kattavuuden kasvu on edelleen hidastunut.

THL ja STM korostavat, että rokotukset suojaavat vakavalta koronataudilta edelleen hyvin.

– Kolmansien annosten ottaminen on erityisen tärkeää riskiryhmille ja 60 vuotta täyttäneille.

Suomessa eiliseen mennessä 18 vuotta täyttäneistä 88,7 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, 86,2 prosenttia vähintään kaksi ja 60,4 prosenttia kolme rokoteannosta.

18 vuotta täyttäneessä väestössä kolmannen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut viikon aikana arviolta 0,8 prosenttiyksiköllä.

– Kattavuuden kasvu on edelleen hidastunut, edeltävän viikon aikana kolmannen annoksen kattavuus kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä. Neljänsiä koronarokoteannoksia suositellaan 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.

Epidemiaa torjutaan paikallisin ja alueellisin kohdennetuin toimin.

– Rajoitusten keventyessä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kontaktien välttäminen sairaana, kotitestaus ja mahdollisimman korkea rokotuskattavuus.

Epidemiologista tilannetta seurataan viikoittain. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koostanut keskeiset koronaepidemian seurantatiedot verkkosivuilleen.