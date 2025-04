Kuntaliiton varatoimitusjohtajan valinta etenee – tämä kuusikko pääsee haastatteluun

Kuntaliiton varatoimitusjohtajan tehtävään hakeneista ihmisistä kuusi on valittu jatkohaastatteluihin. Tehtävään oli yhteensä 18 hakijaa.

Haastateltavaksi on Kuntaliiton tiedotteen mukaan kutsuttu Susanna Huovinen, Krista Kiuru, Ari Korhonen, Johanna Ojala-Niemelä, Harri Rönnholm ja Säde Tahvanainen.

Varatoimitusjohtajan tehtävä on vapautumassa, koska nykyinen varatoimitusjohtaja Hanna Tainio on jäämässä eläkkeelle.

Kuntaliitossa varatoimitusjohtaja johtaa hyvinvointi- ja sivistysyksikköä ja osallistuu Kuntaliiton toimintaan liittyvän edunvalvonnan, kehittämistoiminnan, neuvontapalvelujen ja tietopalvelujen ohjaamiseen. Varatoimitusjohtaja on myös mukana vaikuttamassa Kuntaliitossa valmisteilla olevien asioiden poliittisissa prosesseissa.

KIURU ja Ojala-Niemelä ovat SDP:n kansanedustajia. Kiuru on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja hän on aiemmin toiminut myös ministerinä Kataisen, Stubbin ja Marinin hallituksissa. Ojala-Niemelä on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti.