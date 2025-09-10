Talous
10.9.2025 08:40 ・ Päivitetty: 10.9.2025 08:40
Kuntarahoitus: Työttömyyspeikko pelottaa ja hidastaa nyt kulutusta
Kuntarahoitus arvioi, että suomalaisten yksityinen kulutus vähenee entisestään, koska ihmisiä huolettaa työllisyystilanne. Rahaa vievät myös tukien ja etuuksien leikkaukset.
Kuntarahoituksen ennusteen mukaan tämän vuoden talouskasvu jääkin 0,5 prosenttiin – mutta ensi vuonna näkymät voivat alkaa kirkastua. Vuosien 2026 ja 2027 kasvuennuste onkin ennallaan 2,0 prosentissa.
Samalla Kuntarahoitus nostaa tämän vuoden työttömyysasteen ennustettaan 9,3 prosenttiin.
Kuntarahoitus ennustaa, että yksityisen kulutuksen laskutrendi jatkuu heikon kuluttajien luottamuksen, työttömyyden voimakkaan kasvun ja sosiaalietuuksien leikkausten takia. Julkista kulutusta heikentävät puolestaan julkisen sektorin henkilöstövähennykset sekä muut säästötoimet.
- Talouden viimeaikainen kehitys on kotimaisen kulutuksen tahmeuden vuoksi ollut karvas pettymys, mutta pinnan alla siintää myös rohkaisevia merkkejä, sanoo Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala tiedotteessa.
Näitä positiivisia merkkejä ovat muun muassa kasvu kone- ja laiteinvestoinneissa sekä metalli- ja kemianteollisuuden tilauskertymien vahvistumisessa.
Kuntarahoituksen ennustama kasvu jää muiden toimijoiden ennusteita selkeästi heikommaksi. Esimerkiksi valtiovarainministeriö on ennustanut Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,0 prosenttia.
KOTITALOUKSIEN rahankäytön pahin jarru on Vesalan mukaan tällä hetkellä työttömyyden voimakas nousu.
- Kasvanut työttömyyden uhka on lisännyt varovaisuutta myös niillä kuluttajilla, joiden oma taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana.
Kuntarahoituksen toimitusjohtajan Esa Kallion mukaan työttömyysetuuksista ja työllistymispalvelujen järjestämisestä kunnille aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 200 miljoonaa euroa suuremmat kuin niitä kompensoivat valtionosuudet.
Kuntien omien tilinpäätösennusteiden perusteella kuntasektorin yhteenlaskettu vuosikate olisi Kuntarahoituksen mukaan painumassa yli miljardi euroa viime vuotta pienemmäksi. Alkuvuoden toteumatietojen perusteella kuntatalouden heikentyminen vaikuttaisi kuitenkin olevan tätä hieman maltillisempaa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.