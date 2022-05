”Kuntasektori ei voi olla muusta työmarkkinakentästä erillinen saareke” – Paltan mukaan kunta-alalla on palattava nyt lähtöruutuun

Palta katsoo, että kunta-alan työriitaan keskiviikkona annettu ja hoitajaliittojen hylkäämä sovintoehdotus olisi ylittänyt niin sanotun yleisen työmarkkinalinjan ja uhannut johtaa Suomen kilpailukyvyn rapauttavaan palkkakilpailuun.

– Kunta-alalla on nyt palattava lähtöruutuun. Neuvottelujärjestelmä on loppujen lopuksi yksi kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kuntasektori ei voi olla muusta työmarkkinakentästä erillinen saareke, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo tiedotteessa.

Palta neuvottelee noin puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista. Palta kertaa, että viime vuosina Suomessa on käytännössä poikkeuksetta noudatettu niin sanottua vientivetoista työmarkkinamallia. Siinä viennin päänavaus on määrittänyt enimmäiskustannustason myös muilla toimialoilla.

– Työmarkkinamallilla on ollut keskeinen osa Suomen kilpailukyvyn parantamisessa, ja sillä on myös osaltaan haluttu estää kilpailukyvyn menetykseen johtaneiden vuoden 2007 tapahtumien toistuminen. Monilla palvelualoilla toipuminen koronakriisistä on yhä kesken, ja työmarkkinoille kaivataan ennen kaikkea vakautta. Lisäksi yhä jatkuva Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi talouden näkymiin, Aarto sanoo.