Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi poikkeusoloissa – ”Drive in -äänestys toimi ainakin minun kohdallani hienosti”

Kuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi keskiviikkona poikkeuksellisissa oloissa. Näiden vaalien keskeinen uutuus ovat ulkoäänestyspisteet, joista osa on autoilijoille tarkoitettuja drive in -pisteitä.

Uudistus näyttäisi jakavan mielipiteitä.

– Drive in -äänestys toimi ainakin minun kohdallani hienosti. Tällainen mahdollisuus kannattaisi ilman muuta järjestää tulevissakin vaaleissa, vaikka koronapandemiaa ei silloin enää olisikaan, arvioi STT:lle Helsingin Malmin lentokentän drive in -pisteessä äänestänyt Pentti Rintala.

Se, kenelle ulkoäänestyspisteet on tarkoitettu, onkin jo visaisempi kysymys.

– Kuka tahansa ei voi mennä äänestämään drive in -pisteisiin. Ne on tarkoitettu henkilöille, joilla on korona-altistus. Lähtökohtaisesti ne, jotka ovat terveitä, äänestävät sisätiloissa varsinaisissa äänestyspisteissä, linjasi Kuopion keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Osmo Huopainen.