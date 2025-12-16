Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.12.2025 10:11 ・ Päivitetty: 16.12.2025 10:11

Kuntavaalien kampanjointiin laitettiin aiempaa enemmän rahaa – aluevaaleissa kehitys oli päinvastainen

Arja Jokiaho / Demokraatti
SDP:n kunta- ja aluevaalimainontaa Hakaniemessä huhtikuussa 2025.

Viime huhtikuun kuntavaalien kampanjakulut nousivat verrattuna edellisiin vaaleihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vaalikampanjaan käytettiin keskimäärin noin 640 euroa. Kulut nousivat vuoden 2021 kuntavaaleihin verrattuna, jolloin kustannukset olivat keskimäärin noin 450 euroa.

Keskimääräisiin kampanjakuluihin liittyy kuitenkin epätarkkuutta, sillä alle 800 euron suuruisia kampanjoita ei tarvitse ilmoittaa yksityiskohtaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut kuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset. 85 prosenttia kaikista ilmoitusvelvollisista jätti ilmoituksensa määräaikaan mennessä. Loput saivat kehotuksia hoitaa asia kuntoon. Yhdelle ilmoitusvelvolliselle asetettiin uhkasakko ilmoituksen toimittamiseksi, jonka jälkeen tämäkin ilmoitus jätettiin.

Valvonnan avulla varmistetaan, että kaikki ilmoitukset tehdään asianmukaisesti eikä niihin jää olennaisia virheitä.

- Tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta, sanoo johtava tilintarkastaja Pontus Londen tiedotteessa.

Ilmoitusvelvollisten yhteenlaskettu vaalirahoitus kuntavaaleissa oli ilmoitusten perusteella noin kymmenen miljoonaa euroa. Tämä ei tarkoita kaikkea vaaleihin käytettyä vaalirahoitusta, vaan vain valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittujen kampanjoiden yhteenlaskettua vaalirahoitusta. Ulkopuolista tukea ilmoitusvelvolliset saivat kampanjoihinsa nelisen miljoonaa eli noin 40 prosenttia kokonaisrahoituksesta.

Kuntavaaleissa oli melkein 30 000 ehdokasta. Ne järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa samaan aikaan aluevaalien kanssa. Osa ehdokkaista oli ehdolla molemmissa vaaleissa. Vaalikohtaista vaalirahoitusilmoitusta ei tehdä.

Jos ehdokas tuli valituksi tai varasijalle vähintään yhdessä vaalissa, hän on siis jättänyt yhden vaalirahoitusilmoituksen, jossa on ilmoitettu molempien vaalien rahoitus ja kulut yhdessä. Siinä ei ole tarvinnut eritellä, kumpaan vaaliin saadut tuet tai kulut kohdistuivat.

ALUEVAALEISSA kampanjakulujen kehitys oli päinvastainen kuin kuntavaaleissa, sillä keskimääräiset kampanjakulut laskivat.

Aluevaalikampanjaan käytettiin keskimäärin runsaat 1 200 euroa. Vuoden 2022 aluevaaleissa kampanjoiden keskimääräiset kustannukset olivat lähes 1 700 euroa.

Ilmoitusvelvollisten yhteenlaskettu vaalirahoitus oli vaalirahoitusilmoitusten perusteella noin 6,5 miljoonaa euroa. Ilmoitusvelvolliset saivat ulkopuolista tukea vaalikampanjoihinsa 2,6 miljoonaa euroa.

Lähes 90 prosenttia hyvinvointialueille valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista jätti vaalirahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä.

