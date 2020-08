Kuntavaalit mittaavat todellisen kannatuksen – ekologisuus korostuu SDP:n työssä

SDP:n puoluekokouksessa päätettiin puolueen uudesta periaatejulistuksesta ja poliittisesta ohjelmasta. Mikä nyt muuttuu SDP:ssä? Toiselle kaudelle valittu SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm muistuttaa kyseessä olevan sen verran iso ja pitkäjänteinen prosessi, että sen konkretisoiminen on vielä vaikeaa.

– Tässä työssä ehkä itse prosessi on ollut tärkeämpi kuin päämäärä. Monelle mukana olleelle on matkan aikana selvinnyt, mitä meidän pitää tehdä. Yksi olennainen muutos on ekologisen puolen nostaminen poliittisen työn keskiöön, Antton Rönnholm sanoo.

SDP on jo pitkään ollut gallupkyselyjen ykköspuolue. Rönnholm muistuttaa gallupien raadollisuudesta: niissä väistämättä tulee nousujen lisäksi myös laskuja. SDP:n todellinen kannatus mitataan seuraavan kerran kunnallisvaaleissa.

– Sitran tutkimuksen mukaan ihmisten luottamus poliitikkoihin ja politiikkaan on lisääntynyt. Tämä luottamus toivottavasti näkyy myös vaalityössä. Olennaista olisi saada uudet ihmiset innostumaan niin politiikasta kuin myös ehdokkuudesta kunnallisvaaleissa. Selvitysten mukaan kiinnostusta on, mutta ihmiset eivät tiedä, miten poliittiseen toimintaan pääsee mukaan, Rönnholm pohtii.

Vaikka korona on osaltaan vahvistanut suomalaisten uskoa politiikkaan, voi korona myös muuttaa kunnallisvaaleja.

– Vaarana on, että korona pakottaa vaalityön someen. Mutta siitäkin selvitään, Rönnholm vakuuttaa.

Rönnholm korostaa avoimen päätöksenteon tärkeyttä.

– Ihmisillä pitää olla luottamus joskus monimutkaiseltakin vaikuttavan päätöksenteon avoimuuteen, että jokainen tietää missä päätökset tehdään. Politiikan tekemiseen kuuluu myös se, että asiat voivat riidellä, mutta eivät ihmiset. Siitä on sosialidemokratian kaltainen kansanliike tehty.