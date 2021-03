Kurdit ovat pidättäneet al-Holin leirillä kymmeniä – epäillään Isisin tukijoiksi

Kurdiviranomaisten kerrotaan ottaneen al-Holin leirissä kiinni kymmeniä ihmisiä äärijärjestö Isisin vastaisessa operaatiossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kurdien edusmiehen Rami Abdul Rahmanin mukaan pidätettyjen joukossa on syyrialaisia ja ulkomaalaisia, joita epäillään Isisin tukijoiksi.

– Pidätykset jatkuvat osana päiviä kestävää operaatiota.

Operaation arvioidaan kestävän ainakin puolitoista viikkoa. Sen tavoite on Rahmanin mukaan heikentää Isisin toimintaa al-Holissa ja turvata leirillä asuvien elämää. Lisäksi sen on tarkoitus antaa hyväntekeväisyysjärjestöille paremmat mahdollisuudet toimia turvallisesti leirillä.

Isisiä vastaan taisteleva Yhdysvaltain johtama liittouma sanoi tukevansa operaatiota tiedustelutiedoilla.

Al-Hol on Syyrian koillisosassa sijaitseva leirikokonaisuus, jossa on yli 60 000 ihmistä, joista useimmat ovat naisia ja lapsia. Alue on kurdien hallussa. Syyrialaisten ja irakilaisten ohella siellä pidetään muun muassa eurooppalaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Suomi kotiutti leiriltä joulun alla kaksi äitiä lapsineen. Ulkoministeriö arvioi tuolloin, että Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä.

Asukkaat päätyivät leirille sen jälkeen, kun Isisin julistama kalifaatti kaatui kaksi vuotta sitten.

Leirillä on alkuvuonna tapahtunut noin 40 surmatyötä.

Al-Holin olot ovat vähintäänkin karut ja turvallisuustilanne on heikentynyt. Syyrian tilannetta tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights laskee, että leirillä on alkuvuoden aikana tapahtunut noin 40 surmatyötä.

Kurdiviranomaiset syyttävät teoista Isisin kannattajia, mutta humanitaaristen lähteiden mukaan joidenkin syyt voivat johtua eri kansanryhmien välisistä kiistoista.

YK julkaisi viime kuussa raportin, jossa se muun muassa varoitti tuhansien lapsien olevan vaarassa joutua Isisin vaikutusvallan piiriin.

YK ja kurdiviranomaiset ovat toistuvasti esittäneet toiveen, että esimerkiksi Euroopan maat kotiuttaisivat leiriltä kansalaisensa. Tulokset ovat toistaiseksi olleet laihoja.

Viimeksi alkuviikosta belgialainen Child Focus -yhdistyksen asiantuntija Heidi De Pauw varoitti, että kurdijoukot ovat menettämässä leirin hallinnan, ja vaati, että länsimaat noutaisivat kansalaisensa pois sieltä. Hänen mukaansa Isis on taas saanut hallitsevan aseman leirillä, etenkin leirin arviolta kymmenentuhannen ulkomaalaisen keskuudessa.

Viime kuussa julkaistussa raportissaan YK kertoi, että leirillä oli pyritty muun muassa keräämään rahaa, yllyttämään ja harjoittelemaan ulkoisia operaatioita varten. YK:n mukaan leirille jätetyistä 7 000 lapsesta pyritään tekemään tulevaisuuden Isis-taistelijoita.