“Kurjistamisen kierteen on loputtava” – SAK on valmistautunut tes-kierroksella myös järjestöllisiin toimiin

– Neuvottelupöydässä ei voi myöskään piiloutua Orpon-Purran hallituksen selän taakse, tiedotteessa todetaan.

SAK:n mielestä työnantajien on aika näyttää kantavansa vastuuta oman pärjäämisensä lisäksi työntekijöidensä pärjäämisestä ja siten koko maan taloudesta. Pahimpana ongelmana SAK:laiset ammattiliitot pitävät työntekijöiden rapistunutta ostovoimaa.

– Palkansaajat ovat palkankorotuksensa ansainneet. Työntekijöiden ostovoima pitää myös talouden pyörät pyörimässä. Kotimarkkinat ovat ylläpitäneet hentoista talouskasvuamme. Kasvun vahvistaminen vaatii, että ihmisillä on varaa kuluttaa ja uskoa tehdä hankintoja. Kurjistamisen kierteen on loputtava ja luottamusta tulevaisuuteen luotava palkankorotuksilla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa tiedotteessa.

SAK:n hallitus muistuttaa, että minkä maan hallitus on rikkonut, työmarkkinaosapuolten on se korjattava. Työehtojen parantamisen lisäksi työehtosopimusneuvottelijoiden harteilla on sopimiseen ja neuvotteluun perustuvan mallin vahvistaminen.