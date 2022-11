Kurvinen: Keskusta on hallituksen välikysymysvastauksen takana – luettelee 4 syytä asialle

Hallituksen piirissä soviteltiin pitkään kantoja EU:n ennallistamisasetukseen ja tällä hetkellä näyttää siltä, että keskustakin seisoo yhtenä rintamana tänään hallituksen oppositiolle asiasta antaman välikysymyksen takana. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskustan eduskuntaryhmä oli vielä eilen illalla asian vuoksi koolla.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoo Demokraatille, että keskusta on hallituksen yhteisen välikysymysvastauksen takana.

– Kyllähän jos hallituksessa ollaan, hallituspuolueet tukevat.

Kurvinen listaa, että keskustalle on välikysymysvastauksessa tärkeää ensinnä se, että siinä sanotaan hänen mukaansa suoraan, että nykyinen EU-komission ehdotus ennallistamisasetukseksi ei käy.

– Toinen asia on se, että prosessi on kesken. Itse asiassa se on vasta alussa. Kolmas asia on se, että me voimme äänestää tarvittaessa (Eurooppa-) neuvostossa tätä vastaan. Nämä ovat ne kolme meille tärkeintä asiaa. Totta kai tietysti aina lähtökohta on se, että hallituspuolueet tukevat hallitusta. Eihän voi olla muuta tilannetta. Jos hallituksessa ollaan, tuetaan hallitusta.

Kurvisen mukaan oli tärkeää, että nämä kolme asiaa tulevat esiin ”riittävän selvästi ilman mitään kiertolauseita”.

– Neljäs asia, jota olemme painottaneet, on omaisuuden suoja ja maanomistajien asema. Sitä ei saa unohtaa, koska tällaisenaan nämä miljardin vaikutukset koskettavat erittäin voimakkaasti omaisuuden suojaa.

EU PYRKII ennallistamisasetuksella siihen, että eri jäsenmaissa ennallistetaan luonnon, kuten vesien ja soiden sekä metsien tilaa voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä. Erilaiset tavoitteet ulottuvat pidemmällekin. EU haluaa turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Paketin kustannuksien on arvioitu olevan Suomelle jopa 930 miljoonaa vuosittain. Tosin luvussa tuntuu olevan valtavasti epävarmuutta. Hallitus katsoo, että Suomelle lankeava kustannus ei voi lopulta olla näin iso.

Kurvinen ei osaa arvioida, mikä todellinen kustannus voisi olla.

– En tiedä, mikä se on. Se voi olla enemmän tai vähemmän. Tämä on minusta yksi syy, minkä takia se (komission esitys) on täysin mahdotonta hyväksyä. Ei voi olla niin, että me sitoudumme, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta toisin kuin direktiivi. Asetus tulee suoraan osaksi meidän lainsäädäntöämme. Emmehän me voi hyväksyä sellaista lainsäädäntöä, josta meillä ei ole käsitystä, onko se miljardi vai viisi miljardia vai satamiljoonaa vai mitä. Tämä kertoo sen, miten keskeneräinen ja huono komission esitys on tässä vaiheessa.

Varsinainen ennallistamisasetuksesta päättäminen etenee EU:n rattaissa hitaasti ja Suomessa se on jäämässä lopulta seuraavan hallituksen kontolle.

KANSANEDUSTAJA Anne Kalmari (kesk.) käyttää keskustan ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa.

Hallitus vastaa tänään opposition välikysymykseen EU:n ennallistamisasetuksesta ja EU-vaikuttamisesta.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaa johtavan Kalmarin mukaan keskusta 0n tyytyväinen hallituksen tänään esitettävään välikysymysvastaukseen.

– Enemmän kuin tyytyväinen siihen, että linja kiristyi ja saadaan metsäpäätösten teko pidettyä suomalaisissa käsissä, Kalmari sanoo.

– Ennen oltiin kriittisiä ja nyt ei hyväksytä tätä komission pohjaesitystä, hän kuvaa näkemystään hallituksen vastauksesta.

Kalmari painottaa jatkossa neuvottelujen merkitystä EU:n kanssa.

– Totta kai siitä halutaan neuvotella. Sehän olisi tyhmintä, mitä voi olla, että käännetään kantapäät vastakkain ja lähdetään pois ja annetaan niiden (EU:n) tehdä niin huono esitys kuin voi olla.

Kalmari uskoo, että koko keskustan eduskuntaryhmä äänestää hallituksen luottamuksen puolesta.

– Kyllä, koska kuitenkin tähän tuli niin isoja muutoksia. Ollaan saatu hallitus taipumaan. Silloin, kun saa kumppanit omalle puolelleen, pitää linjan pitää. Näin minä kuvittelisin.