Ulkomaat
19.3.2026 15:31 ・ Päivitetty: 19.3.2026 15:31
Kuusi maata lupasi tukensa sodan häiritsemälle meriliikenteelle Hormuzinsalmessa
Kuusi maata sanoo yhteisessä julkilausumassa olevansa valmiita osallistumaan asianmukaisiin toimiin, joilla varmistetaan turvallinen kulku Hormuzinsalmen kautta.
Julkilausumassa ovat mukana Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti ja Japani.
MAAT sanovat tuomitsevansa jyrkästi Iranin viimeaikaiset hyökkäykset aseettomia kauppalaivoja vastaan Persianlahdella.
Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota Lähi-idässä on lähes pysäyttänyt liikenteen Hormuzinsalmen läpi.
Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.