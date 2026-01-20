Politiikka
Kyberturvallisuus kiristyy EU:ssa – Huawein asema vaakalaudalla
EU-komissio esitteli tiistaina kyberturvallisuutta koskevan pakettinsa.
Pakettiin sisältyy ehdotus tarkistetuksi kyberturvallisuusasetukseksi, jolla halutaan parantaa tieto- ja viestintätekniikan toimitusketjujen turvallisuutta EU:ssa.
Tavoitteena on rajoittaa riskialttiiden toimijoiden mahdollisuuksia toimittaa teknologialaitteita Euroopan kriittiseen infrastruktuuriin. Ennakkoon asetuksen on tulkittu suuntautuvan erityisesti kiinalaisiin verkkoyrityksiin, vaikka komissio ei mitään maita tai yrityksiä esityksessään erikseen nimeäkään.
- Emme listaa mitään riskimaita- tai yrityksiä, vaan sen sijaan luomme jäsenmaille kehikon, jonka pohjalta ne voivat arvioida toimitusketjujen turvallisuutta, komission korkea virkamies sanoi tiistaina.
KOMISSIO kehotti jo vuonna 2023 jäsenmaita sulkemaan kiinalaisten Huawein ja ZTE:n laitteet pois matkapuhelinverkoistaan turvallisuusriskien vuoksi, mutta nyt komissio haluaa, että riskialttiista yrityksistä eroon hankkiutuminen on pakollista.
Nykyisin vain alle puolet EU-maista on käyttänyt EU:n tarjoamia sääntöjä rajoittaakseen korkean riskin toimittajia tai sulkeakseen niitä pois, kertoi uutistoimisto AFP.
Teknologisesta suvereniteetista, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava EU-komission suomalainen varapuheenjohtaja Henna Virkkunen (kok.) sanoi tiistaina, että kyberturvallisuusuhat ovat laajemmin uhkia eurooppalaiselle demokratialle.
- Uuden kyberturvallisuuspaketin myötä meillä on käytössämme keinot suojata paremmin kriittisiä toimitusketjujamme sekä torjua kyberhyökkäyksiä päättäväisesti, hän sanoi.
Politicolle Virkkunen sanoi jo maanantaina, ettei ole tyytyväinen siihen, miten jäsenmaat ovat käyttäneet jo voimassaolevia rajoituksia.
- Tiedämme, että 5G-verkoissamme on yhä korkean riskin toimittajia kriittisissä osissa, joten aiomme nyt ottaa käyttöön tätä koskevat tiukemmat säännöt.
TELEOPERAATTOREILLE annetaan kolme vuotta aikaa poistaa korkean riskin toimittajien keskeiset komponentit käytöstä sen jälkeen, kun luettelo tällaisista toimittajista on julkaistu.
Kriittisiksi sektoreiksi lasketaan myös muun muassa droonitorjuntajärjestelmät, sähkönjakelujärjestelmät ja pilvipalvelut.
Yhdysvallat on jo aiemmin kieltänyt Huawein ja ZTE:n laitteiden käytön ja kehottanut Eurooppaa tekemään samoin.
Esitys voi kiristää Kiinan ja EU:n välejä valmiiksi jännitteisessä geopoliittisessa tilanteessa, jossa EU:n ja Yhdysvaltojen suhteet ovat myös myllerryksessä. Kiinan ulkoministeriö onkin ehtinyt kutsua ehdotusta jo aiemmin ”protektionismiksi”.
Komission mukaan kyberturvallisuuden parantaminen on tarpeen, sillä kyberhyökkäykset EU:hun ovat tällä hetkellä päivittäisiä ja jatkuvassa kasvussa.
