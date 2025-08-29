Tiede ja teknologia
Kyberuhkataso ennallaan – vakavia rikosyrityksiä yhä enemmän
Kyberturvallisuuden uhkataso on pysynyt kohonneena, kertovat Traficom ja Supo tiedotteessaan. Lisäksi vakavien tapausten määrä on kasvussa.
Viime vuoteen verrattuna Kyberturvallisuuskeskuksen selvittämien vakavien tapausten määrä on yli kaksinkertaistunut.
Useat organisaatiot ovat joutuneet kiristyshaittaohjelmien kohteiksi, ja vakavien tietomurtojen sekä niiden yritysten määrä on noussut.
Myös ohjelmistojen haavoittuvuudet ovat lisääntyneet, ja uusia haavoittuvuuksia hyödynnetään nopeasti hyökkäyksissä.
Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan Suomi on silti varautunut erilaisiin kyberuhkiin hyvin.
Uhkataso nousi vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan.
