Ulkomaat
7.10.2025 13:00 ・ Päivitetty: 7.10.2025 13:00
Kyiv Post: Ukraina teki pitkän kantaman iskun Siperiaan Putinin syntymäpäivän aattona
Ukrainan laajat vastaiskut Venäjälle jatkuivat tiistaina jo toista yötä putkeen. Tiistaina vietettiin myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin syntymäpäivää. Putin täytti 73 vuotta.
Venäjän puolustusministeriö sanoi tiistaina maan ilmatorjunnan pudottaneen yli 200 droonia yöllä ja aamulla. Suurin osa drooneista torjuttiin Venäjän mukaan Kurskin, Belgorodin ja Nizhni Novgorodin alueilla.
Maanantaina Ukraina laukaisi satoja drooneja Venäjälle ja iski myös miehitetylle Krimin niemimaalle. Iskuissa kerrottiin kuolleen kaksi ihmistä, minkä lisäksi kymmeniltätuhansilta katkesivat sähköt.
Kyiv Post -lehden mukaan Ukraina teki myöhään maanantaina yhden pisimmän kantaman iskuistaan koko sodassa, kun sen droonit saavuttivat Tjumenin kaupungin Länsi-Siperiassa.
Etäisyyttä Tjumenista Ukrainan rajalle on yli 2 000 kilometriä. Paikallisviranomaisten mukaan kolme droonia torjuttiin Tjumenin alueella sijaitsevan teollisuuslaitoksen luona.
VARHAIN maanantaina ukrainalaisdroonit iskivät myös yhteen Venäjän suurimmista räjähdetehtaista Nizhni Novgorodissa, kertoi Kyiv Post. Ukraina on sanonut laajentavansa iskujaan erityisesti Venäjän öljyinfrastruktuuriin vastauksena Venäjän iskuille, joita on tehty päivittäin Ukrainan kaupunkeihin ja energiaverkkoon.
Ukrainan asevoimat kertoi myös tuhonneensa drooni-iskulla harvinaiseksi luonnehditun venäläisen signaalinhäirintäaseman miehitetyssä Luhanskissa Itä-Ukrainassa, kertoi Kyiv Independent.
Ukrainan tekemä drooni-isku Hersonin alueen Venäjän miehittämään osaan surmasi neljä ihmistä, sanoi Venäjän alueelle asettama kuvernööri Vladimir Saldo viestipalvelu Telegramissa.
Kuvernööri syyttää Ukrainaa siitä, että isku olisi kohdistettu valtatiellä liikkuneisiin siviiliajoneuvoihin. Herson on osittain Venäjän miehittämä alue eteläisessä Ukrainassa.
