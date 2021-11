”Kyllä se etätyökin olisi järkevä ottaa käyttöön” – HUSin Mäkijärvi: Sairaalaan päätyy eniten rokottamattomia, mutta myös joitakin rokotettuja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi on koronatilanteesta huolestunut. Potilasmäärät sairaanhoitopiirin alueella kasvavat, mikä kuvaa sitä, että epidemiatilanne hankaloituu.

- Sairaalaan päätyy eniten tietenkin rokottamattomia, mutta myös joitakin rokotettuja siellä on joukossa.

Maanantaiaamuna Husin sairaaloissa oli sairaalahoidossa yhteensä 72 koronapotilasta, joista 18 oli tehohoidossa.

- Siellä (teho-osastoilla) on aika täyttä, koska siellä on muitakin potilaita. Tässä tietysti huolestuttava seikka on, ettei ole kovinkaan monta vapaata paikkaa.

Tehohoitoon joutuvista koronapotilaista lähes kaikki ovat Mäkijärven mukaan rokottamattomia, joukossa on vain yksittäisiä rokotettuja potilaita. Kaiken kaikkiaan koronan takia sairaalaan joutuneista potilaista 75 prosenttia on rokottamattomia.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku koko maassa on nyt 228 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Husin alueella ilmaantuvuusluku on 302 eli toiseksi kokein. Tartunnan saaneiden kaksi suurinta ryhmää ovat Mäkijärven mukaan rokottamattomat ja alle 20-vuotiaat.

Pohjois-Pohjanmaalla kahden viikon ilmaantuvuus ylittää 400:n

Koronatartuntojen suurin ilmaantuvuusluku on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, 411 sataatuhatta asukasta kohti. Sairaanhoitopiirissä sairaalakuormittavuus on viime viikkoina vähitellen noussut ja on nyt korkeimmalla tasolla epidemian aikana.

- Se ei ole heijastunut niinkään teho-osastolle, mutta meillä on potilaita koronaosastoilla. Maanantaiaamuna meillä oli sairaalassa yhteensä 18 potilasta, joista kolme teho-osastolla, kertoi vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen.

Sairaanhoitopiirissä on 26 tehohoitopaikkaa, jotka pyritään pitämään 80-prosenttisesti täynnä koko ajan. Tämä on Korpelaisen mukaan optimaalinen tilanne, koska aina voi tulla onnettomuuspotilaita ja äkillisiä tarpeita.

- Ihan helposti ei voi laskea, kuinka monta koronapotilasta voi olla teho-osastolla. Mutta kun puhutaan alle viidestä koronapotilaasta, niin se ei vielä aiheuta sairaalatoiminnassa mitään erityisiä muutoksia.

Rajoituksia, etätyötä, koronapassi + maski

Mäkijärven mukaan epidemiatilanne on viime päivinä aina vain pahentunut. Hän peräänkuuluttaakin joitain toimenpiteitä.

- Tarvitaan rajoituksia, mutta myös maskeja kannattaisi käyttää ja kyllä se etätyökin olisi järkevä ottaa käyttöön. Eli näitä konsteja, joiden on todettu vaikuttavan. Samoin ravintolarajoitukset, joita on matkan varrella käytetty, niin ne ovat kyllä yllättävän tehokkaita, Mäkijärvi sanoi.

Lisäksi Mäkijärvellä on vielä yksi resepti: koronapassi + maski. Se on hänen mukaansa aika turvallinen yhdistelmä moneen tilaisuuteen ja tilanteeseen.