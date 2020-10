Kymäläinen liikenteen päästöjen vähentämisestä: ”Kustannuksia täytyy kompensoida etenkin pienituloisille ja harvaan asutuilla seuduilla asuville”

Tänään julkaistiin Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa valmistelleen työryhmän loppuraportti, jossa eritellään liikenteen ilmastopolitiikan tavoitteita sekä toimenpide-ehdotuksia.

– Olemme sitoutuneet puolittamaan liikenteen päästöt 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että siirtymä vähäpäästöiseen ja vähitellen päästöttömään liikenteeseen toteutetaan alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Päästövähennystoimien aiheuttamia kustannuksia täytyy kompensoida etenkin pienituloisille ja harvaan asutuilla seuduilla asuville, missä välimatkat ovat pitkiä ja oma auto käytännössä välttämätön, Kymäläinen painottaa tiedotteessaan.

Tutkimusten mukaan jo aiemmin päätettyjen päästövähennystoimien lisäksi vaaditaan uusia toimenpiteitä, jotta liikenteen päästöjen puolittaminen toteutuu. Nykyisillä keinoilla päästöt vähenevät arvioiden mukaan noin 37 %, joten Kymäläisen mukaan jäljelle jäävän 1,55 megatonnin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan lisäkeinoja. Mahdollisia heti käyttöön otettavia konkreettisia toimenpiteitä esitellään tänään julkaistussa raportissa.

– Työryhmän raportissa ehdotetaan monia toimenpiteitä, joista monet ovat toteuttamiskelpoisia. Tiekartan jatkovalmistelussa on syytä pohtia, mikä on ehdotettujen toimenpiteiden hinta verrattuna niillä saavutettaviin päästövähennyksiin. On kuitenkin syytä huomata, että raportissa ehdotetut toimet ovat vasta työryhmän ehdotuksia, eivät poliittisia päätöksiä, Kymäläinen huomauttaa.