Kymäläinen poissa Nato-äänestyksestä – tässä syy

SDP:n eduskuntaryhmä äänesti yksimielisesti jäsenyyden puolesta. Kansanedustaja Suna Kymäläinen oli kuitenkin poissa äänestyksestä.

Hän kertoi syyn poissaololle Facebookissa.

– Valitettavasti en itse koronatartunnan vuoksi pääse eduskunnan täysistuntoon keskustelemaan ja äänestämään asiasta. Tuen kuitenkin täysin Suomen hakemista Naton jäseneksi, Kymäläinen päivittää.

– Suomi on pieni maa, ja olemme vahvempia osana suurempaa yhteisöä. Suomi on jo pitkään ollut Naton rauhankumppani, ja on vain loogista, että tässä maailmantilanteessa hakeudumme virallisesti turvatakuiden piiriin yhdessä Ruotsin kanssa, hän jatkaa.