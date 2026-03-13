Kymenlaakson hyvinvointialueelle taas uusi yt-kierros – tavoitteet auki

Edellinen suuri remonttikierros käytiin viime syksynä, eikä aluejohto osaa vielä sanoa, mitä kaikkea tämän kevään muutoksissa palveluverkolle ja työntekotavoille tehdään.

Hyvinvointialueen tiedotteen mukaan vappuun asti kestävien neuvotteluiden kohteena ovat terveyden-, sairaanhoidon ja sosiaalipuolen palvelut – ja osin koko organisaatio.

Alue sai aiemmat neuvottelukierroksensa päätökseen vasta viime marraskuussa, ja talven aikana Kymenlaaksosssa on kehitetty palvelutoimintaa sen pohjalta.

NYT KÄYNNISTYVÄ yt-prosessi ei aluejohdon mukaan tavoittele henkilöstön vähentämistä ainakaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä, mutta organisaatio joka tapauksessa muuttuu ja työntekotavat tehostuvat.