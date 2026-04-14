14.4.2026 11:10 ・ Päivitetty: 14.4.2026 11:10
Kymmenes lakkovaroitus OAJ:lta – vuorossa Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ varoittaa lakosta Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Lakkoon mennään 29. huhtikuuta, jos sopimusta ei synny sovittelussa työnantajapuoli Sivistan kanssa.
Kyseessä on jo kymmenes OAJ:n lakkovaroitus ammattikorkeakoulujen työriidassa. Vuorokauden mittaisia lakkoja on suunniteltu tälle viikolle Jyväskylän ammattikorkeakoululle keskiviikkona ja Savonia-ammattikorkeakoululle torstaina. Molemmissa lakkoon mennään oppilaitoksen historian ensimmäistä kertaa.
Ensi viikolla lakkoiltaneen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla ja LAB-ammattikorkeakoululla. Turussa lakkoon mennään tiistaina 28. huhtikuuta.
Ammattikorkeakoulujen työriita koskee henkilöstön maaliskuussa päättynyttä työehtosopimusta. OAJ:n mukaan työantajia edustava Sivista pyrkii liian rajuihin työehtojen heikennyksiin ja palkkojen alentamiseen.
OAJ, YTN ja Sivista jatkavat tällä viikolla sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.
Tänäinen Turun ammattikorkeakoulun lakko peruttiin työtuomioistuimen sakkoratkaisun vuoksi. OAJ antoi maaliskuussa lakkoilmoitukset, ennen kuin sopimusosapuoli Ylemmät Toimihenkilöt YTN oli myös päättänyt neuvottelut.
