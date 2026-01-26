Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

26.1.2026 10:23 ・ Päivitetty: 26.1.2026 10:23

Kymmeniä hoitajia ja lääkäreitä menetti oikeutensa – määrä kasvussa

Viime vuonna 161 terveydenhuollon ammattilaista menetti ammattioikeutensa, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Määrä kasvoi selvästi aiemmista vuosista.

Edellisvuonna 2024 vastaavan kohtalon koki 132 ihmistä. Viraston mukaan suurin osa nyt ammattioikeutensa menettäneistä (82) oli lähihoitajia, 35 sairaanhoitajia ja 23 lääkäreitä.

Lisäksi 41:n lääkärin ja kahdeksan sairaanhoitajan ammattioikeuksia rajoitettiin. Tämäkin nousi edellisestä vuodesta kymmenellä ihmisellä.

SOSIAALI- ja terveysalan valvontalautakunta voi karsia tai poistaa ammattilaisilta oikeuksia joko ammattitaidon puutteiden, päihteidenkäytön tai muun epäasiallisen toiminnan takia.

Moni lupa lähtee myös luonnollisten terveydellisten syiden takia, esimerkiksi jos ammattilainen sairastuu vakavasti ja menettää työkykynsä. Oikeuksien rajoittamista voi pyytää tällaisissakin tapauksissa lautakunnalta myös itse, ja käytännössä se aina myönnetään.

Päihdeongelmat olivat päätöksen perusteluina nyt hieman yli puolessa tapauksista, ja niiden määrä on lupaviraston tiedotteen mukaan pysynyt suhteellisen vakaana yli vuosikymmenen ajan.

OIKEUKSIAAN voi hakea myös takaisin, jos ammattilaisen elämäntilanne todistettavasti on muuttunut. Viime vuonna virasto sai 163 ammattioikeuksien palautushakemusta, ja hyväksyi niistä hieman aiempaa vähemmän eli 113.

Valtaosa nyt hyväksytyistä oli viraston mukaan sellaisia tapauksia, että oikeuksien poisto oli tapahtunut ihmisen itsensä pyynnöstä.

Toimituksen valinnat

