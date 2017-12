Kymmeniä tuhansia kodeistaan ajanut ja ainakin 200 surmannut myrsky etenee Filippiineiltä kohti Vietnamia

Kaakkois-Aasiassa jylläävä hirmumyrsky Tembin on jättänyt Filippiinit ja liikkuu kohti Vietnamia. Tembin uhkaa eteläistä Vietnamia joulupäivänä, kertoo sääpalvelu AccuWeather. Sen mukaan myrsky vahvistuu Etelä-Kiinan merellä, mutta heikkenee Vietnamin rannikolla. Myrsky voi siitä huolimatta aiheuttaa rankkasateita ja rannikolla tulvia joulupäivänä. Myös mutavyöryjä voi sääpalvelun mukaan olla luvassa.

Filippiineillä Tembinin nostattamat tulvat ja mutavyöryt ovat jättäneet jälkeensä ainakin noin 200 kuollutta. Myrsky iski pahiten maan toiseksi suurimmalle saarelle Mindanaolle, jossa isot maa-alueet ovat peittyneet ruskeaan veteen.

Evakuointileireillä on yli 40 000 ihmistä ja liki 150 on kateissa, kertoo poliisi. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto IFRC on ilmaissut huolensa siitä, että yhä jatkuvat rankkasateet voivat haitata eloonjääneiden etsintää.

Filippiinejä moukaroi keskimäärin 20 suurta myrskyä vuosittain ja moni niistä aiheuttaa kuolonuhreja. 20 miljoonan asukkaan Mindanaon saarelle syklonit saapuvat kuitenkin harvoin.

Tembin iski maahan vain alle viikko sen jälkeen, kun trooppinen myrsky Kai-Tak aiheutti tuhoa maan keskiosissa vieden ainakin 54 ihmisen hengen.

Filippiineillä sattui myös tuhoisa ostoskeskuspalo, jossa pelätään kuolleen 37 ihmistä. Yksi kuolemantapaus on jo varmistunut palomiesten löydettyä ruumiin rakennuksesta. Palo syttyi maan eteläosassa sijaitsevassa Davaon kaupungissa eikä sillä tiettävästi ole tekemistä hirmumyrskyn kanssa.

Davao on eteläisen Filippiinien suurin kaupunki ja sijaitsee noin tuhat kilometriä etelään pääkaupunki Manilasta.

