Kymmeniä vankeja on määrätty koronakaranteeniin Jyväskylän avovankilassa

Jyväskylän avovankilassa on sunnuntaina todetun koronavirustartunnan vuoksi karanteenissa noin 40 vankia. Vankilassa on parhaillaan 48 vankia. Heistä on tähän mennessä ehditty jo vapauttaa karanteenista yhdeksän, jotka ovat aiemmin saaneet kaksi koronarokoteannosta, kertoo Jyväskylän vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen STT:lle.