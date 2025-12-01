Kotimaa
1.12.2025 07:00 ・ Päivitetty: 1.12.2025 06:42
Kymmenille tuhansille taloyhtiöille uusi pakollinen digi-ilmoitusvelvoite
Isännöitsijän on ilmoitettava taloyhtiöiden remontti- ja lainatiedot Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään ensi kesäkuun loppuun mennessä.
Ilmoittaminen on lakisääteistä kaikille taloyhtiöille lukuun ottamatta osaa pienimmistä asunto-osakeyhtiöistä.
Ilmoitusvelvoite on jatkuva, ja tiedot on pidettävä ajan tasalla. Maanmittauslaitos ohjeistaa päivittämään jatkossa taloyhtiön hallinnolliset tiedot yhtiökokouksen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa.
Ammatti-isännöitsijät ovat ilmoittaneet hallinnollisia tietoja kesäkuusta lähtien isännöintijärjestelmiensä kautta. Tähän mennessä on ilmoitettu noin 11 000 taloyhtiön tiedot.
SUOMESSA on noin 45 000 ammatti-isännöityä taloyhtiötä. Kaikkiaan taloyhtiöitä on noin 90 000.
Omatoimi-isännöitsijät pääsevät ilmoittamaan taloyhtiön hallinnolliset tiedot Maanmittauslaitoksen tänään avaamaan verkkopalveluun.
Pakollinen ilmoitusvelvoite otettiin käyttöön, koska isännöintiala, Maanmittauslaitos ja pankit toteuttavat taloyhtiöiden tietojen ylläpidossa digisiirtymää Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.
