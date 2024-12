Kymmeniltä Nobel-voittajilta painava kannanotto – vastustavat Robert F. Kennedy Jr:n valintaa Yhdysvaltain seuraavaksi terveysministeriksi

Lähes 80 Nobel-voittajaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa he vastustavat Robert F. Kennedy Jr:n (kuvassa) valintaa Yhdysvaltain seuraavaksi terveysministeriksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muun muassa lääketieteen ja kemian Nobel-voittajista koostuva ryhmä perustelee näkemystään Kennedyn rokotevastaisuudella sekä hänen ansioidensa puutteellisuudella. Heidän mukaansa Kennedyn valinta tehtävään vaarantaisi kansanterveyden.

- Sen lisäksi, että hänellä ei ole pätevyyttä tai asiaankuuluvaa kokemusta lääketieteen, tieteen, kansanterveyden tai hallinnon alalla, Kennedy on vastustanut monia terveyttä suojaavia ja henkiä pelastavia rokotteita, kirjeessä sanotaan.

Esimerkkeinä tästä mainitaan tuhkarokko- ja poliorokotteet.

- Kehotamme teitä voimakkaasti äänestämään hänen nimityksensä vahvistamista vastaan, Yhdysvaltain kongressin ylähuoneelle senaatille osoitetussa kirjeessä jatkettiin.

Yhdysvaltain seuraava presidentti Donald Trump nimesi marraskuussa Kennedyn terveysministeriehdokkaakseen. Kongressin tulee vielä antaa hyväksyntänsä Kennedyn nimitykselle.

KENNEDY on muun muassa kritisoinut Yhdysvaltain tautikeskus CDC:tä ja perustanut yhden maan merkittävimmistä rokotevastaisista ryhmistä.

Kennedy on tehnyt uraa ympäristöasianajajana, eikä hänellä ole minkäänlaista lääketieteellistä taustaa. Hän on vuosien ajan tukenut salaliittoteorioita, jotka yhdistävät rokotteet autismiin. Hän on levittänyt myös väärää tietoa koronarokotteista.

Kennedy ei suinkaan ole ainoa kiistanalainen henkilöstövalinta, jonka Trump on tehnyt.

Trumpin ensimmäinen valinta oikeusministeriksi oli kongressiedustaja Matt Gaetz, joka kuitenkin päätti jättää tehtävän tavoittelun sikseen sen jälkeen, kun hänen väitetty seksuaalinen kanssakäymisensä alaikäisen kanssa päätyi uudelleen syyniin.

Trumpin liittolaisten keskuudessa huolta on herättänyt lisäksi ainakin puolustusministeriehdokas Pete Hegseth, jonka menneisyydestä on paljastunut muun muassa syytös seksuaalirikoksesta.