Työmarkkinat
1.12.2025 08:36 ・ Päivitetty: 1.12.2025 08:36
Kysely: Amiksesta valmistuneista valtaosalla työpaikka
Lähes kahdella kolmasosalla ammatillisen perustutkinnon suorittaneista oli työpaikka valmiina valmistumishetkellä, käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin kyselystä.
Joka neljäs aloitti työpaikan etsimisen valmistumisen jälkeen. Heistä suurin osa työllistyi puolen vuoden sisällä.
Valmistuneet kertoivat, että työllistymistä vaikeuttivat muun muassa avoimien työpaikkojen puute, vähäinen työkokemus, verkostojen puuttuminen sekä terveydelliset tai henkilökohtaiset syyt.
Kysely toteutettiin tämän vuoden keväällä.
Kommentit
