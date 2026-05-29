Kysely: Enemmistö katsomusaineiden opettajista luopuisi oman uskonnon opetuksesta

Yli puolet katsomusaineita opettavista opettajista kannattaa yhteistä katsomusainetta, käy ilmi tuoreesta opettajakyselystä.

Yhteisen katsomusopetuksen käytännöt ovat monissa kouluissa jo arkea. Lähes joka viides opettaja kertoi oppitunneista, joissa on opetettu kaikille yhteisesti etiikan, maailmanuskontojen ja vuorovaikutustaitojen sisältöjä.

Ratkaisuja on tehty sekä opetussuunnitelmien sisältöjen samankaltaisuuden että koulun arjen käytännön tarpeiden vuoksi. Yhteistä katsomusainetta kannatti 64 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastasi 187 opettajaa eri puolilta Suomea, jotka ovat opettaneet katsomusaineita päättyneenä lukuvuonna. Kyselyn toteutti opettajien yhteisöpalvelu Freeed.com.

Helsingin kaupunki on aiemmin kertonut valmistelevansa kaikille yhteistä katsomusopetusta elokuusta 2027 lähtien.

Niin ikään opetusministeri Anders Adlercreutz (rp.) on kertonut opetus- ja kulttuuriministeriön selvittävän kaikille yhteisestä katsomusainetta.

– Monissa vastauksissa korostui kokemus siitä, että katsomusaineiden järjestämiseen ei ole riittävästi aikaa ja resursseja. Katsomusaineiden asema koulujen arjessa ei vaikuta vahvalta, toimitusjohtaja Heikki Rusama sanoo Freeed.comin tiedotteessa.

”Mikä koulun tehtävä lopulta on ja mikä paikka uskonnolla ja katsomuksilla siinä pitäisi olla”

Kyselyn perusteella suomalaiskouluissa eletään jo hiljaista muutosta. Yhteistä katsomusopetusta rakennetaan monin paikoin käytännön tarpeista, vaikka valtakunnallinen järjestelmä perustuu edelleen erillisiin katsomusryhmiin.

– Ennen uusia päätöksiä näyttää olevan tarve laajemmalle keskustelulle siitä, mikä koulun tehtävä lopulta on ja mikä paikka uskonnolla ja katsomuksilla siinä pitäisi olla.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla 21.5.-27.5.2026. Kyselyyn vastasi 193 opettajaa 79 paikkakunnalta. Vastaajista 187 on opettanut katsomusaineita kuluvan lukuvuoden aikana. Vastaajat olivat pääasiassa ala- ja yläkoulun opettajia.