Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

26.1.2026 06:50 ・ Päivitetty: 26.1.2026 06:50

Kysely: Joka seitsemäs autoilija joutunut vaaratilanteeseen ruutuja vilkuiltuaan

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Liikenneturvan teettämän kyselyn mukaan joka seitsemäs autoilija sanoo joutuneensa kuluneen vuoden aikana vaaratilanteeseen käyttäessään kännykkää tai auton keskikonsolia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Joka viides matkustaja sanoi päätyneensä vaaratilanteeseen auton kuljettajan katseen harhailtua tieltä ruudulle.

Yli puolet autoilijoista myöntää katsoneensa liikenteessä kännykästä tai auton keskikonsolista esimerkiksi viestejä tai videoita kesken ajon viime vuoden aikana.

- Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä, ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy, Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen sanoo tiedotteessa.

TUTKIMUSTEN mukaan onnettomuuteen joutumisen riski alkaa kasvaa, kun silmien harhailu kestää yli kahden sekunnin, Liikenneturvan tiedotteessa sanotaan.

- Kun ajat 50 km/h kaupunkiympäristössä, autosi etenee 42 metriä kolmessa sekunnissa. Eli käytännössä, jos vilkaiset puhelintasi kolmen sekunnin ajan, ajat ikään kuin sokkona yhdeksän pysäköidyn auton pituisen matkan, Jääskeläinen huomauttaa tiedotteessa.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan puhelimen käyttö on taustariskinä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa keskimäärin 3-5 kertaa vuodessa.

Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 1 000 henkilöä, joista vajaa 800 oli autoilijoita.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
26.1.2026
Arvio: Tekoälyä koskevat myytitkin voivat olla vaarallisia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
23.1.2026
Janne Riiheläinen: Hyvää kymmenvuotispäivää, infosotaveteraanit!
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU