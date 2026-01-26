Kysely: Joka seitsemäs autoilija joutunut vaaratilanteeseen ruutuja vilkuiltuaan

Liikenneturvan teettämän kyselyn mukaan joka seitsemäs autoilija sanoo joutuneensa kuluneen vuoden aikana vaaratilanteeseen käyttäessään kännykkää tai auton keskikonsolia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Joka viides matkustaja sanoi päätyneensä vaaratilanteeseen auton kuljettajan katseen harhailtua tieltä ruudulle.

Yli puolet autoilijoista myöntää katsoneensa liikenteessä kännykästä tai auton keskikonsolista esimerkiksi viestejä tai videoita kesken ajon viime vuoden aikana.

- Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä, ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy, Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen sanoo tiedotteessa.

TUTKIMUSTEN mukaan onnettomuuteen joutumisen riski alkaa kasvaa, kun silmien harhailu kestää yli kahden sekunnin, Liikenneturvan tiedotteessa sanotaan.

- Kun ajat 50 km/h kaupunkiympäristössä, autosi etenee 42 metriä kolmessa sekunnissa. Eli käytännössä, jos vilkaiset puhelintasi kolmen sekunnin ajan, ajat ikään kuin sokkona yhdeksän pysäköidyn auton pituisen matkan, Jääskeläinen huomauttaa tiedotteessa.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan puhelimen käyttö on taustariskinä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa keskimäärin 3-5 kertaa vuodessa.

Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 1 000 henkilöä, joista vajaa 800 oli autoilijoita.