Kysely: Joka toisella suomalaisella työttömyyshuolia, solidaarisuutta löytyy naisilta

Suomalaisten työttömyyshuolet ovat lisääntyneet vuoden aikana selvästi. Miehet hyväksyvät naisia useammin sen, että ihmisiä jää talouden korjaustoimien jalkoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä selviää E2 Tutkimuksen suomalaisten mielenmaisemaa tarkastelevasta kyselytutkimuksesta.

Kyselyn vastaajista puolet kertoi olevansa huolissaan työttömyydestä. Viime vuonna vastaavassa kyselytutkimuksessa noin kolmasosa vastaajista ilmoitti olevansa asiasta huolissaan.

Työttömyysaste Suomessa on ollut kuukausia hyvin korkea. Viime kuussa tilanne osoitti kuitenkin pieniä merkkejä parannuksesta, kun työttömyysasteen trendiluku laski 9,9 prosenttiin elokuun kymmenestä prosentista.

Vuodentakaiseen verrattuna myös suomalaisten arvio omista voimavaroistaan on kääntynyt huonompaan suuntaan. Vuosi sitten alle viidesosa vastaajista ilmoitti voimavaransa heikoiksi, tänä vuonna luku nousi yli neljännekseen vastaajista.

Voimiensa vähentymisestä kertoivat erityisesti perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajat. Sama kokemus korostui myös niillä vastaajilla, jotka arvioivat toimeentulonsa heikoksi.

Vain noin puolet vastaajista ilmoitti henkilökohtaisten voimavarojensa olevan hyvät.

- Tilanne ei ole toivottava. Sillä on heijastuksia paitsi työelämään myös siihen, millaisia valintoja suomalaiset tekevät elämässään ja millaisia riskejä he ottavat, sanoo E2 Tutkimuksen tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen tiedotteessa.

KÄRKIHUOLIA kyselyssä olivat terveyden- ja vanhustenhoidon tila. Yli puolet vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan kummankin palvelun tilanteesta.

Voimiensa vähentymisestä kertoivat erityisesti perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajat.

Valtaosa kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen ei pidä hylätä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Vajaa viidennes piti silti hyväksyttävänä, että osa ihmisistä putoaa kyydistä, kun valtiontaloutta pannaan parempaan kuntoon.

Naisista tätä piti hyväksyttävänä noin joka kymmenes. Miehillä vastaava määrä oli suurempi: joka neljännes miehistä hyväksyi sen.

Puolueista perussuomalaisten kannattajat pitivät ajatusta kannatettavimpana. Heistä puolet hyväksyi sen, että osa ihmisistä jää talouden korjaamisen vaikutusten alle. Kokoomuksen kannattajista näin ajatteli kolmannes.

SDP:n, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista vain noin kymmenes piti ajatusta hyväksyttävänä.

E2 Tutkimuksen kyselytutkimukseen vastasi yli tuhat suomalaista internetpaneelissa toukokuussa. Tutkimuksen aineisto edustaa 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. E2 Tutkimus on toteuttanut katsauksen suomalaisten mielenmaisemiin vuosittain vuodesta 2022.