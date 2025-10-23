Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.10.2025 04:35 ・ Päivitetty: 23.10.2025 04:35

Kysely: Joka toisella suomalaisella työttömyyshuolia, solidaarisuutta löytyy naisilta

iStock

Suomalaisten työttömyyshuolet ovat lisääntyneet vuoden aikana selvästi. Miehet hyväksyvät naisia useammin sen, että ihmisiä jää talouden korjaustoimien jalkoihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämä selviää E2 Tutkimuksen suomalaisten mielenmaisemaa tarkastelevasta kyselytutkimuksesta.

Kyselyn vastaajista puolet kertoi olevansa huolissaan työttömyydestä. Viime vuonna vastaavassa kyselytutkimuksessa noin kolmasosa vastaajista ilmoitti olevansa asiasta huolissaan.

Työttömyysaste Suomessa on ollut kuukausia hyvin korkea. Viime kuussa tilanne osoitti kuitenkin pieniä merkkejä parannuksesta, kun työttömyysasteen trendiluku laski 9,9 prosenttiin elokuun kymmenestä prosentista.

Vuodentakaiseen verrattuna myös suomalaisten arvio omista voimavaroistaan on kääntynyt huonompaan suuntaan. Vuosi sitten alle viidesosa vastaajista ilmoitti voimavaransa heikoiksi, tänä vuonna luku nousi yli neljännekseen vastaajista.

Voimiensa vähentymisestä kertoivat erityisesti perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajat. Sama kokemus korostui myös niillä vastaajilla, jotka arvioivat toimeentulonsa heikoksi.

Vain noin puolet vastaajista ilmoitti henkilökohtaisten voimavarojensa olevan hyvät.

-  Tilanne ei ole toivottava. Sillä on heijastuksia paitsi työelämään myös siihen, millaisia valintoja suomalaiset tekevät elämässään ja millaisia riskejä he ottavat, sanoo E2 Tutkimuksen tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen tiedotteessa.

KÄRKIHUOLIA kyselyssä olivat terveyden- ja vanhustenhoidon tila. Yli puolet vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan kummankin palvelun tilanteesta.

Voimiensa vähentymisestä kertoivat erityisesti perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajat.

Valtaosa kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen ei pidä hylätä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Vajaa viidennes piti silti hyväksyttävänä, että osa ihmisistä putoaa kyydistä, kun valtiontaloutta pannaan parempaan kuntoon.

Naisista tätä piti hyväksyttävänä noin joka kymmenes. Miehillä vastaava määrä oli suurempi: joka neljännes miehistä hyväksyi sen.

Puolueista perussuomalaisten kannattajat pitivät ajatusta kannatettavimpana. Heistä puolet hyväksyi sen, että osa ihmisistä jää talouden korjaamisen vaikutusten alle. Kokoomuksen kannattajista näin ajatteli kolmannes.

SDP:n, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista vain noin kymmenes piti ajatusta hyväksyttävänä.

E2 Tutkimuksen kyselytutkimukseen vastasi yli tuhat suomalaista internetpaneelissa toukokuussa. Tutkimuksen aineisto edustaa 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. E2 Tutkimus on toteuttanut katsauksen suomalaisten mielenmaisemiin vuosittain vuodesta 2022.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Kotimaa
23.10.2025
Avustiko valtioneuvosto vahingossa Muslimiveljeskuntaan kytkeytyvää yhdistystä?
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
23.10.2025
Arvio: Cristal Snow raottaa verhoa drag-taiteilijan julkisuuskuvan taakse – roisia esitystä ei suositella alle 16-vuotiaille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU