4.12.2025 04:15 ・ Päivitetty: 3.12.2025 15:38

Kysely: Kansalaistottelemattomuus jakaa suomalaisten mielipiteitä

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Elokapinan Kulovalkea-suurmielenosoitus Helsingissä 11. kesäkuuta 2025.

Kansalaistottelemattomuus jakaa suomalaisten mielipiteitä. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta.

Vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista piti kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna, jos sitä harjoitetaan hyväksi nähdyn asian puolesta. Kolmasosa taas ei pidä sitä oikeutettuna.

Suhtautuminen kansalaistottelemattomuuteen vaihteli poliittisen suuntautumisen mukaan. Vasemmistoliiton kannattajista lähes kaikki pitivät kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna, vihreiden ja SDP:n kannattajista enemmistö. Oikeistopuolueiden äänestäjät suhtautuivat kansalaistottelemattomuuteen nihkeämmin. Enemmistö perussuomalaisten ja kokoomuksen äänestäjistä ei pidä kansalaistottelemattomuutta oikeutettuna edes hyväksi koetun asian puolesta.

Kyselytutkimukseen osallistui yli 2 030 ihmistä. Tutkimus toteutettiin lokakuussa. Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa.

SUHTAUTUMINEN erilaisiin liikkeisiin vaihtelee. Kriittisimmin suomalaiset suhtautuvat Venäjä-mielisiin ryhmiin ja rokotekriittisiin ryhmiin.

- Rokotekriittisyys ja Venäjä-myönteisyys näyttäytyvät suomalaisille pikemminkin turvallisuus- ja luottamuskysymyksinä kuin mielipide-eroina. Konsensus torjunnasta on poikkeuksellisen vahva, Evan viestintäpäällikkö Mikko Laakso sanoo.

Poliittisesti latautuneet ja radikaaleiksi koetut liikkeet herättivät vastaajaenemmistössä vastareaktioita. Yli puolet vastaajista suhtautui kielteisesti kansallismielisiin ja maahanmuuttovastaisiin liikkeisiin kuten Suomen Sisuun.

Enemmistö suhtautui kielteisesti myös ilmastohätätilan julistamista ajaviin liikkeisiin, kuten Elokapinaan. Sen sijaan luonnonsuojelua ajaviin liikkeisiin, kuten Maailman luonnonsäätiö WWF:ään, suhtauduttiin myönteisesti. Lähes 70 prosenttia vastaajista suhtautui niihin myönteisesti.

