Politiikka

3.12.2025 06:22 ・ Päivitetty: 3.12.2025 06:22

Kysely: Kolme neljästä kannattaa miljonääriveroa sote-palvelujen turvaamiseksi

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Miljonääriveroa on pitänyt esillä etenkin vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.

Kolme neljästä suomalaisesta kannattaa niin sanottua miljonääriveroa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaamiseksi, käy ilmi vasemmistoliiton teettämästä kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolet kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että miljonäärivero pitäisi ehdottomasti ottaa käyttöön, ja joka neljäs sanoi, että vero todennäköisesti pitäisi ottaa käyttöön.

Vasemmistoliiton mallissa miljonäärivero kohdistuisi yli miljoonan euron nettovarallisuuteen, johon ei lasketa mukaan omaa asuntoa.

- Tulos osoittaa, että suomalaiset haluaisivat mieluummin verottaa suuria varallisuuksia kuin päästää elintärkeät palvelut kriisiytymään, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo tiedotteessa.

VERIANIN toteuttama kysely tehtiin tänä syksynä puoluebarometrin yhteydessä. Kysymykseen vastasi vajaat 1 300 suomalaista.

Kyselyn mukaan miljonääriverolla on laajaa kannatusta myös hallituspuolueiden äänestäjien keskuudessa. Esimerkiksi kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjistä yli puolet pitää veroa joko ehdottomasti tai todennäköisesti tarpeellisena.

Vankinta miljonääriveron kannatus on vasemmistoliiton äänestäjien keskuudessa. Heistä yli 90 prosenttia on veron käyttöönoton puolella.

