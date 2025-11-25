Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”

Puheenjohtaja Antti Lindtman korosti SDP:n vaihtoehtobudjetin julkistamistilaisuudessa, että hallituksen talouspolitiikassa pahinta on luottamuksen puute ja kasvutoimien laiminlyönti. Susanna Luikku Demokraatti

– Kun tässä on puhuttu tuntemattomasta jarrusta, ei se järin tuntematon ole. Mikään ei muutu, ennen kuin ihmisten luottamus palautuu. Nyt tilanne on se, että kansalaisilla ei ole joko varaa tai uskallusta kuluttaa. On tehtävä tilaa sille, että saadaan kauppojen ovipumput laulamaan, rakennustyömaat liikkeelle ja yritysten palveluille käyttäjiä, hän linjasi medialle Helsingin Musiikkitalolla puhuessaan.

Lindtmanin mukaan puolue ei kiistä valtionvelan tilaa ja julkisen talouden sopeutustarpeita.

– Mutta sopeuttaa voi muutenkin kuin pelkällä kylmällä leikkauspolitiikalla, joka tuhoaa sekä ihmisiä että taloutta. Terve saati menestyvä yhteiskunta ei ole sellainen, jossa vain osa pärjää. Orpon hallitus on valinnut tukea vain valmiiksi hyväosaisia, ja sen seuraukset nähdään nyt, puheenjohtaja sanoi.

Suomen talouskasvu on euroalueen häntäpäässä, velkasuhde vei meidät EU:n alijäämämenettelyyn, konkurssit ja työttömyysaste ovat huipussaan.

MYÖS vaihtoehtobudjetin ehdotuksia esitellyt talousvaliokunnan jäsen Joona Räsänen painotti, että vaikka sopeutustoimet ovat ”välttämättömiä”, juuri kuluttajien luottamuspula jähmettää kasvun ja talouden.

– Suunnan kääntäminen on silti mahdollista alijäämämenettelyssäkin. Yksi oleellinen seikka on, että hallituksen hyvätuloisimmille eli yli 9000 euroa kuussa ansaitseville suunnatut veronkevennykset eivät ole tuoneet mitään positiivista käännettä, päinvastoin; ne on rahoitettu velalla. Lisää aiheesta Tällainen on SDP:n odotettu vaihtoehto: pieni- ja keskituloisille satoja miljoonia enemmän

Räsäsen mukaan SDP suuntaisi veronkevennykset pieni- ja keskituloisille eli 2500-4000 euroa kuussa ansaitseville.

Sekä Lindtman että Räsänen painottivat SDP:n keskittyvän enemmän omaan kuin muiden puolueiden linjaan, mutta kysyttäessä molemmat kritisoivat vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa esitettyjä kuuden miljardin euron veronkiristyksiä.

– SDP haluaa edelleen olla se aikuinen huoneessa. Tämä on realistinen, maltillinen ja vaikka välittömästi toteutettavissa oleva esitys, Räsänen latasi.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela ihmetteli aiemmin julkisesti, miksi yksikään muu puolue ei ole tarttunut hänen esittämäänsä niin sanottuun miljonääriveroon. Vasemmistoliiton mielestä yli miljoonan euron sijoitusvarallisuudesta (asunto poislukien) olisi hyvin varaa maksaa prosentti valtiolle.

Lindtman ei halunnut alkaa suoraan ruotia eduskunnan vasemman laidan painotuseroja, mutta toisti demarien tarjoavan ”toteuttamiskelpoisempia vaihtoehtoja”.

– SDP:lle kyse on kokonaisuudesta enemmän kuin yksittäisistä ehdotuksista, ja ennen kaikkea niistä kasvutoimista ja luottamuksesta. Siihen liittyy, että myös maksutaakka jaetaan oikeudenmukaisemmin, ja nyt näin ei tapahdu.

Lindman ihmetteli kuitenkin, miksi vasemmistoliitto on valinnut mallin jossa veronkorotukset alkaisivat miljonäärien lisäksi tuntua jo 4500 euroa kuussa tienaavillakin.

– Kuuden miljardin veronkiristykset eivät kyllä tuo kasvua tässä tilanteessa – eikä esimerkiksi 4500 euroa kuussa ansaitseva ihminen ole meistä mitenkään valtavan hyvätuloinen, Lindtman muotoili Demokraatille.