Kysely: Kuinka sujuu ulkopolitiikka päättäjiltä? Tätä mieltä kansa on

Presidentit saavat kansalaisilta kiitosta Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta – hallitusta sen sijaan arvostellaan.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan teettämästä tutkimuksesta selviää, että edellisen presidentin Sauli Niinistön tapaa hoitaa ulkopolitiikkaa pitää erittäin tai melko hyvänä 87 prosenttia vastanneista. Alexander Stubbin vastaava luku on niin ikään korkea eli 83.

- Stubb on noussut poikkeuksellisen nopeasti koko kansan presidentiksi. Hänen kansainväliset verkostonsa ja ulkopoliittinen johtajuutensa koetaan selvästi maan etua vahvistaviksi, kommentoi Evan toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) saavat hyvät arviot. Häkkänen saa hieman Valtosta enemmän myönteisiä arvioita perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjiltä, kun taas Valtonen saa Häkkästä selvästi enemmän tukea SDP:n, vihreiden ja RKP:n kannattajilta, kertoo Eva.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus kokonaisuudessaan saa niukasti kiitosta, sillä 60 prosenttia vastanneista katsoo, että hallitus on hoitanut ulkopolitiikkaa joko melko huonosti tai erittäin huonosti.

- Näyttää siltä, että suomalaisten heikko arvosana Orpon hallituksen ulkopolitiikalle heijastelee hallituksen yleistä epäsuosiota, koska valtiojohdon ulkopolitiikan kokonaisarvio sekä avainministerien arvosanat ovat muutoin varsin myönteiset, arvioi Metelinen.

Hän toteaa niin ikään, että hallituksen heikkoa ulkopolitiikan arvosanaa heikentää myös näkyvä erimielisyys Palestiina-kysymyksessä.

HALLITUKSELLA ei ole yhtenäistä näkemystä siitä, millä edellytyksillä Suomen tulisi tunnustaa Palestiinan valtio. Suomi on sitoutunut kahden valtion malliin.

Presidentti Stubb kertoi kesällä, että olisi valmis hyväksymään Palestiinan tunnustamisen, jos tällaisen esityksen hallitukselta saisi. Perustuslain mukaan valtion tunnustaminen on presidentin päätös, mutta sen on perustuttava valtioneuvoston esitykseen.

Evan kyselyyn vastasi noin 2 000 ihmistä ja sen virhemarginaali koko väestön tasolla on 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot on kerätty lokakuussa, ja aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa.