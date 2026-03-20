Kysely: Kuopio ja Tampere lähes tasoissa vetovoimavertailussa

Uuden kyselyn mukaan Tampere on yhä houkuttelevuudeltaan Suomen vetävin kaupunki, mutta Kuopio hengittää jo ihan niskaan ja Turkukin nousee.

Entinen T-media, nykyinen Reputation and Trust on mitannut Suomen suurimpien kaupunkien aluemainetta ja vetovoimaa vuodesta 2020 lähtien.

Kysely toteutettiin tammikuussa, ja siihen vastasi noin 2 700 ihmistä, jotka edustavat 15-65-vuotiaita Manner-Suomessa asuvia. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kaupunkimaineita kuudella eri osa-alueella arvosanoin 1-5. Osa-alueet olivat taloudellinen elinvoima, yhteisö, turvallisuus, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne.

Osa-alueiden keskiarvosana muodosti aluemainepistemäärän, jossa Tampere päihitti muut luvulla 3,81.

Kuopio on viime vuodet saavuttanut Tamperetta ja on sen kanssa jo lähes tasoissa maineluvulla 3,76. Kuopio sai tutkimuksessa erityisen korkeat arvosanat yhteisöstä ja turvallisuudesta.