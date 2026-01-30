Kysely: Lähes kaikki tuntui halvemmalta ennen korona-aikaa

Suomalaiset kokevat lähes kaikki arjen kulut huomattavasti kalliimmiksi kuin aikana ennen koronapandemiaa, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Hintatason arvioimisessa paljon on kyse tunteesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poikkeuksena kuitenkin autoilua ja rahastosäästämistä pidetään tutkimuksen mukaan aiempaa edullisempana.

Kyselyyn vastanneet kokivat ravintolassa käymisen, ruoan ja juoman ostamisen, terveydenhuollon ja puhelimen käytön selvästi kalliimmiksi kuin vertailuvuonna 2019.

S-Pankin kyselytutkimuksen toteutti Kantar. Tutkimuksen vastaukset kerättiin noin tuhannelta 18-79-vuotiaalta suomalaiselta viime vuoden lokakuussa.

RUUAN HINTA nousi Venäjän Ukraina-hyökkäyksen vuonna 2022 hetkellisesti jyrkästi. Hinnat ovat sen jälkeen pysyneet suhteellisen samalla tasolla, mutta mielikuvat kalleudesta muuttuvat hitaasti, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo tiedotteessa.

Autoilun ja liikkumisen kustannukset kasvoivat viisi vuotta sitten voimakkaasti. Hinnat ovat kuitenkin laskeneet jo runsaat pari vuotta hiljakseen.

- Tämä näkyy myös siinä, etteivät suomalaiset koe niitä yhtä kalliiksi kuin muita arjen menoja. Tällä hetkellä taas terveydenhuoltomenojen kasvu korostuu selvästi, Ronkanen arvioi.

Vuoteen 2019 verrattuna suomalaiset käyttävät rahaa vähemmän autoiluun ja vaatehankintoihin. Enemmän rahaa taas kulutetaan puhelinpalveluihin, viihteeseen ja herkkuihin.

Myös rahastosäästämiseen käytetään nyt enemmän rahaa kuin kuusi vuotta sitten. Noin joka neljännes vastaajista kertoi kyselytutkimuksessa käyttävänsä rahastosäästämiseen 21-100 euroa kuukaudessa. Vuonna 2019 tämän verran rahaa säästämiseen kertoi käyttävänsä vain joka viides.

Lisäksi useampi kuin joka viides vastaaja kertoi käyttävänsä rahastosäästämiseen yli sata euroa kuussa. Vuonna 2019 näin kertoi tekevänsä joka kuudes.

VALTAOSA vastaajista ei haluaisi luopua arkisista rahankäyttökohteistaan pienen säästämisen takia.

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin, olisivatko he valmiita luopumaan tietyistä asioista 20 euron säästön vuoksi.

Pieniin herkkuihin ja makeisiin rahaa käytti mieluusti vajaa 40 prosenttia vastaajista. 14 prosenttia vastaajista kertoi olevansa valmis luopumaan herkuttelusta säästämisen vuoksi. Kaksi viidestä vastaajasta taas kertoi käyttävänsä rahaa mielellään ulkona syömiseen. Heistä 12 prosenttia olisi valmiita luopumaan siitä säästääkseen.

Harrastuksista ja liikunnasta suomalaiset eivät kyselyssä halunneet luopua juuri lainkaan. Vajaa 40 prosenttia tutkimuksen vastaajista kertoi käyttävänsä harrastuksiin ja liikuntaan mielellään rahaa. Heistä vain prosentti olisi valmis luopumaan niistä säästöjen vuoksi.

- Vaikuttaa siltä, että suomalaiset tekevät arjessaan jo nykyisellään hyvin harkittuja valintoja. Lopulta aika harvat ovat parinkympin säästön vuoksi valmiita luopumaan arjen iloista, joihin käyttävät rahaa, Köykkä sanoo.