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Talous

22.6.2026 06:27 ・ Päivitetty: 22.6.2026 06:27

Kysely: Näin taloustilanne näkyy ihmisten jaksamisessa

iStock

Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen kahden vuoden aikana, kertoo LähiTapiolan kyselytutkimus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia taloudellisesta tilanteestaan. Noin puolet 35-44-vuotiaista vastaajista kokee taloudellisen tilanteen vaikuttavan negatiivisesti.

Työttömistä jopa 60 prosenttia ja opiskelijoista yli 50 prosenttia kertoo taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen jaksamiseen kielteisesti.

Vain yhdeksän prosenttia kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen, kun vielä vuonna 2024 tutkimuksessa vastaava luku oli reilut kaksikymmentä prosenttia. 47 prosenttia vastaajista kokee, että taloudellisella tilanteella ei ole ollut vaikutusta heidän hyvinvointiinsa.

TALOUSHUOLILLA on ymmärrettävästi vaikutusta lapsiperheiden henkiseen kuntoon ja sietokykyyn.

Vuonna 2023 noin 120 000 suomalaista lasta eli pienituloisissa perheissä, mutta valtion viimevuotisten säästötoimien vuoksi köyhyysrajan alle putoaa yli 30 000 lasta lisää.

- Lapsuudessa koettu taloudellinen niukkuus lisää riskiä mielenterveysongelmiin myöhemmin elämässä, kertoo tiedotteessa Minna Magnusson MIELI ry:stä.

LähiTapiolan Arjen Katsaus -kyselyyn vastasi reilut tuhat täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

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