Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

16.9.2025 04:54 ・ Päivitetty: 16.9.2025 05:42

Kysely: Näin yleisesti aikuiset saalistavat lapsia netissä – viestejä ja seksivideopyyntöjä tytöille

iStock

Joka kolmas suomalainen tyttö kohtaa aikuisten tekemää seksuaaliväkivaltaa verkossa, selviää Pelastakaa Lapset ry:n selvityksestä. Kaikista kyselyyn vastanneista lapsista 21 prosenttia kertoi kokeneensa aikuisten tekemää seksuaalista väkivaltaa verkossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yleisintä on seksuaalissävytteisten viestien saaminen aikuisilta.

Vastaajat kertoivat myös muista väkivallan muodoista, kuten pyynnöistä tehdä seksuaalisia tekoja videolla.

Selvityksestä kävi ilmi myös, että lapset kertovat harvoin kenellekään kokemuksistaan seksuaalisesta väkivallasta, koska ilmiö toisaalta ahdistaa heitä ja toisaalta se näyttäytyy jopa liian arkipäiväisenä.

Tapahtumia on verkossa jopa päivittäin, ja aikuisten yhteydenotot lapsille muuttuvat useimmiten alle tunnissa seksuaalissävytteisiksi.

KYSELYN TEETTÄNYT Pelastakaa Lapset sanoo, että yhä nuoremmille lapsille ja heidän vanhemmilleen pitäisi kohdentaa ennaltaehkäiseviä keinoja, kuten digiturvataitojen vahvistamista ja seksuaalikasvatusta.

Lisäksi järjestö vaatii ennaltaehkäisyn vastuuta myös verkkoalustoilta, joissa seksuaaliväkivaltaa tapahtuu.

-  Vastuu lasten turvallisuudesta on aikuisilla, ei lasten harteilla. Yhdenkin lapsen seksuaaliväkivaltakokemus on liikaa, sanoo järjestön kehittämispäällikkö Heidi Näppi tiedotteessa.

Selvitys perustuu helmi-maaliskuussa verkossa tehtyyn kyselyyn, jossa kerättiin tietoa 11-17-vuotiailta lapsilta. Yli 4  100 lasta vastasi kyselyyn. 82 prosenttia vastaajista vastasi kyselyyn koulussa oppitunnilla ja loput muuta kautta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU