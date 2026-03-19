19.3.2026 05:01 ・ Päivitetty: 19.3.2026 04:51
Kysely: Naisten määrä firmahallituksissa kasvaa, johtajissa yhä vähemmistönä
Viime vuonna naisten osuus kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä nousi kahdella prosenttiyksiköllä 35 prosenttiin. Se oli Keskuskauppakamarin uuden vertailun mukaan uusi ennätys, mutta kansainvälisesti tulos ei ole mairitteleva.
Suomen sijoitus kansainvälisessä yrityshallitusten tasa-arvovertailussa on kuitenkin pudonnut hiljalleen, tai oikeammin muualla tasa-arvo etenee yritysjohdossa nopeammin. EU- ja ETA-maiden listalla Suomi pääsi viime vuoden ennätyksestä huolimatta vain sijalle 11.
HALLITUSJÄSENYYKSISSÄ naisten määrä on kasvanut selvästi nopeammin kuin naisten osuus hallitusten puheenjohtajista.
Keskuskauppakamarin mukaan viime vuonna nainen oli hallituksen puheenjohtajana 14 suomalaisessa pörssiyhtiössä eli 11 prosentissa kaikista pörssiyhtiöistä.
Naispuolisia toimitusjohtajia puolestaan oli pörssiyhtiöissä viime vuonna 11. Kaikkien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista naisia oli kahdeksan prosenttia. Pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä naisia oli viime vuonna kolmannes.
Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä nousi viime vuonna uutena ennätyksenä 31 prosenttiin.
- Vertailu osoittaa, että hallituskiintiöt eivät ole pikaratkaisu naisjohtajuuden edistämisessä. Moni hallitusvertailussa kärkeen sijoittuneista maista ei edelleenkään sijoitu kovinkaan korkealle johtoryhmävertailussa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala tiedotteessa.
Keskuskauppakamari huomauttaa, että vertailu koskee vain kunkin maan suurimpia ja vaihdetuimpia yhtiöitä. Markkina-arvoltaan pienemmissä yhtiöissä naisten osuus pomoportaasta ei ole välttämättä kehittynyt samaa vauhtia.
YRITYSTEN UUSISTA hallitusnimityksistä naisten osuus oli viime vuonna 49 prosenttia. Keskeinen syy tähän on varautuminen niin sanotun kiintiödirektiivin 40 prosentin kiintiötavoitteeseen.
Direktiivi koskee pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista. Direktiivin mukaan hallituksen jäsenistä 40 prosenttia on oltava aliedustettua sukupuolta, eli tässä tapauksessa naisia. Tavoite on saavutettava kesäkuun loppuun mennessä.
Viime vuonna 98 prosentilla suomalaisista pörssiyhtiöistä oli hallituksessaan naisia ja miehiä. Vain kahdella pörssiyhtiöllä oli pelkästään miesjäsenistä koostuva hallitus. Kumpikin näistä oli markkina-arvoltaan pieni yhtiö.
