30.10.2025 07:01 ・ Päivitetty: 30.10.2025 07:35

Kysely: Nuoriso ei enää luota koulutuksen takaavan vaurautta

Pankkiryhmä OP Pohjolan kyselyn mukaan valtaosa nuorista aikuisista suhtautuu epäilevästi vanhaan uskomukseen siitä, että korkeampi koulutus toisi automaattisesti ihmiselle riittävän hyvät tienestit.

Noin 70 prosenttia kyselyyn vastanneista 18-25 – vuotiaista kokee, ettei koulutuksen tuoma taloudellinen turva ole enää yhtä vahva kuin aiemmilla sukupolvilla.

Tekoäly ja automatisaatio on voinut tehdä aiemmista ”varmoista” hyväpalkkaisista töistä yhtä epävarmoja kuin muistakin aloista.

Kouluttautuminen nähdään edelleen kannattavana, mutta sitä ei enää pidetä ainoana takeena taloudelliseen pärjäämiseen.

PSYKOLOGIAKIN vaikuttaa odotuksiin: kaksi kolmesta vastanneista sanoo pessimistisen ja kuluttajaa syyttelevän talouspuheen huolestuttaneen heitä.

– Yleinen talouspuhe herättää huolta tulevaisuudesta ja taloudellisesta pärjäämisestä. Se voi jopa passivoida, sanoo OP Pohjolan Vähittäispankin ESG-johtaja Satu Kuoppamäki tiedotteessa.

Pankki kysyi talouden ja koulutuksen näkymiä syyskuussa 18-25 -vuotiailta nuorilta Taloustutkimuksen nettipaneelin kautta. Kyselyyn vastasi 511 ihmistä.

