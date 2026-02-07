Talous
7.2.2026 08:02 ・ Päivitetty: 7.2.2026 08:02
Kysely: Pienyritysten sääntelyä tulee koko ajan lisää
Suomalaisista pk-yrityksistä kaksi kolmasosaa arvioi, että yrityksiin kohdistuva sääntely on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana. Näin kertoo alan etujärjestön Suomen Yrittäjien kysely.
Kolme neljästä pk-yrityksestä oli kyselyssä sitä mieltä, että viranomaisvelvoitteet aiheuttavat niille merkittäviä kustannuksia. Joka viides vastaaja kertoi, että yritys työllistäisi enemmän, jos pk-yrityksillä olisi Suomessa vähemmän normeja.
RUNSAAT 70 prosenttia yrityksistä sanoi, että sääntely ei tue yritysten toimintaa. Yleisintä tällainen ajattelu oli teollisuudessa, jossa noin yhdeksän kymmenestä yrityksestä oli tätä mieltä. Rakentamisessa näin sanoi 77 prosenttia ja kaupassa 76 prosenttia vastaajista.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi vajaat 1 200 pk-yritysten edustajaa lokakuussa.
