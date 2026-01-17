Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

17.1.2026 05:44 ・ Päivitetty: 16.1.2026 15:21

Kysely: PK-yritykset rientävät kohti valoisampaa aikaa

Pienille ja keskisuurille yrityksille tehdyn kyselyn perusteella etenkin teollisuuden tulevaisuudennäkymät näyttävät vaihteeksi varsin hyviltä. Investointien jumitus kuitenkin jarruttaa kasvua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) tuoreen kyselyn mukaan pk-yritysten liikevaihdon kasvu on kiihtynyt ja tilauskannat ovat vahvistuneet ja liikevaihdon kokonaiskasvuksi ennakoidaan tälle vuodelle noin kahdeksaa prosenttia.

Kasvua odotetaan erityisesti esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikassa sekä teollisuudessa. Rakennusala mataa vielä, joskin pahimman notkahduksen uskotaan olevan ohi.

Näissä ennusteissa on kuitenkin historiallisesti systemaattista optimismia, joten korjattu kasvuennuste on selvästi alhaisempi, Tesi kertoo yhteenvedossaan.

NOIN KAKSI kolmannesta kyselyn pk-yrityksestä kokee olevansa kasvuhakuinen tai voimakkaan kasvuhakuinen, joskin se on vahvasti toimialakohtaista. Esimerkiksi informaatio- ja viestintäalan yrityksistä kolmasosa kertoo olevansa voimakkaan kasvuhakuisia, mutta kuljetus- ja varastointialalla luku on vain kolme prosenttia.

Kansainvälistymisessä on niin ikään suuret erot, sillä lähes 80 prosenttia teollisuusalan yrityksistä joko toimi tai pyrki toimimaan kansainvälisesti. Rakentamisessa vain harvempi kuin joka viides yritys toimi näin.

INVESTOINNEISSA näkymä on harmaampaa. Viime vuodelle ennakoitu investointien kasvu jäi toteutumatta.

Lähes puolet investointeja suunnitelleista yrityksistä kertoo joutuneensa lykkäämään hankkeitaan markkinaepävarmuuden ja rahoituksen kiristymisen takia.

- Erityisesti voimakkaan kasvuhakuiset teollisuuden yritykset, jotka tarvitsevat pääomia, kokevat rahoitusympäristön kiristyneen vuoden aikana. Tämä voi osaltaan rajoittaa vahvempaa kasvun käynnistymistä, sanoo Tesin strategia- ja tutkimusjohtaja Henri Hakamo tiedotteessa.

Lähes joka viides pk-yritys ilmoitti kokeneensa työvoimapulaa viime vuonna. Se korostui etenkin informaation ja viestinnän aloilla.

Tesin tutkimukseen osallistui lähes 1 500 pk-yritystä lokakuun puolivälin ja tammikuun alkupäivien välillä. Kyselyn toteutti Taloustutkimus.

