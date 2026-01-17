Kysely: PK-yritykset rientävät kohti valoisampaa aikaa

Pienille ja keskisuurille yrityksille tehdyn kyselyn perusteella etenkin teollisuuden tulevaisuudennäkymät näyttävät vaihteeksi varsin hyviltä. Investointien jumitus kuitenkin jarruttaa kasvua.

Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) tuoreen kyselyn mukaan pk-yritysten liikevaihdon kasvu on kiihtynyt ja tilauskannat ovat vahvistuneet ja liikevaihdon kokonaiskasvuksi ennakoidaan tälle vuodelle noin kahdeksaa prosenttia.

Kasvua odotetaan erityisesti esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikassa sekä teollisuudessa. Rakennusala mataa vielä, joskin pahimman notkahduksen uskotaan olevan ohi.

Näissä ennusteissa on kuitenkin historiallisesti systemaattista optimismia, joten korjattu kasvuennuste on selvästi alhaisempi, Tesi kertoo yhteenvedossaan.

NOIN KAKSI kolmannesta kyselyn pk-yrityksestä kokee olevansa kasvuhakuinen tai voimakkaan kasvuhakuinen, joskin se on vahvasti toimialakohtaista. Esimerkiksi informaatio- ja viestintäalan yrityksistä kolmasosa kertoo olevansa voimakkaan kasvuhakuisia, mutta kuljetus- ja varastointialalla luku on vain kolme prosenttia.